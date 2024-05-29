【聚焦數據】深圳首４月工業增加值同比增速大幅提高至１２﹒８％

《經濟通通訊社２９日專訊》深圳市統計局公布，１－４月，全市規模以上工業增加值同比

增長１２﹒８％，比上年同期提高１０﹒７個百分點。

從行業門類看，規模以上採礦業、製造業、電力熱力燃氣及水生產和供應業增加值分別增長

８﹒５％、１３﹒３％、１０﹒８％。主要行業大類中，規模以上醫藥製造業增加值增長３４％

，計算機、通信和其他電子設備製造業增長１８％。主要高技術產品產量持續快速增長，其中，

３Ｄ打印設備、服務機器人、電子元件產品產量分別增長６８％、４７％、３８﹒６％。



＊高技術製造業投資增逾１倍，家電消費增１２﹒４％＊



１－４月，全市固定資產投資同比增長１１﹒２％。分產業看，第二產業投資增長

６６﹒１％，第三產業投資下降２﹒７％。其中，工業投資增勢強勁，增長６６﹒１％。分領域

看，製造業投資拉動作用顯著，增長７７﹒２％。高技術產業投資活躍，高技術製造業投資增長

１０３﹒８％，其中，電子及通信設備製造投資增長１１３﹒２％。

１－４月，全市社會消費品零售總額３２３４﹒８５億元（人民幣．下同），同比增長

２﹒３％。分消費類型看，商品零售增長２﹒５％；餐飲收入增長０﹒７％。消費升級類商品保

持較快增長，其中，限額以上單位通訊器材類、家用電器和音像器材類零售額分別增長８﹒９％

、１２﹒４％。網上零售持續增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長６％。



＊出口增近３４％，進口增逾２８％，ＣＰＩ漲０﹒２％＊



１－４月，全市進出口總額１４１０５﹒８３億元，同比增長３１﹒８％。其中，出口

８９３３﹒２０億元，增長３３﹒９％；進口５１７２﹒６３億元，增長２８﹒４％。其中，一

般貿易進出口增長４７﹒６％，佔進出口總額的５７﹒６％，比重較上年同期提高６﹒２個百分

點。

４月末，全市金融機構（含外資）本外幣存款余額１３３２２４﹒３２億元，同比增長

２﹒９％。金融機構（含外資）本外幣貸款餘額９５３７４﹒３７億元，同比增長６﹒５％。

１－４月，全市居民消費價格比上年同期上漲０﹒２％。其中，食品煙酒價格下降０﹒４％

，衣著價格上漲３﹒７％，居住價格上漲０﹒３％，生活用品及服務價格上漲０﹒８％，交通通

信價格下降１﹒４％，教育文化娛樂價格上漲２％，醫療保健價格上漲０﹒５％，其他用品及服

務價格下降１﹒７％。（ｓｌ）

