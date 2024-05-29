騰訊防沉迷小程序推出「一鍵屏蔽陌生人」，助家長限制子女打機

《經濟通通訊社２９日專訊》據《新浪科技》報道，騰訊遊戲成長守護小程序新推出「一鍵
屏蔽陌生人」功能，並通過「一鍵屏蔽陌生人」、「自我帳號管理」、「綠色手機上報」、「一
鍵禁玩禁充」，從遊戲時長、消費、社交等多個方面組成「騰訊防沉迷『四件套』」。
家長在該小程序綁定子女的帳號，就可以看到帳號玩遊戲的詳細記錄，還可以一鍵禁玩、禁
充、屏蔽陌生人。針對未成年人可能通過家長帳號玩遊戲，家長還可在該小程序上，對自己的帳
號限制遊戲時長、消費並禁玩。針對青少年利用老人、親人等帳戶玩遊戲，則可通過「綠色手機
上報」功能，觸發人臉識別等驗證，一旦拒絕驗證或驗證沒通過，這些帳號將會被按照未成年人
帳號處理，限制遊戲時長和消費。
此外，針對青少年通過購買或租賃遊戲帳號玩遊戲，騰訊後台將通過高風險帳號進行識別，
觸發帳號必須在規定時間內，在首次觸發人臉識別的遊戲和設備上完成驗證，否則帳號就會受到
限制。
騰訊表示，家長如果不會進行上述操作，可通過其業內首創的「ＡＩ自助＋人工視頻」的一
站式服務－－家長服務助手，在ＡＩ自助和人工視頻兩種方式下，進行問題解答及工具使用幫助
。（ｓｌ）
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