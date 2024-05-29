《中國監管》抖音對逾４萬個涉「軟色情」帳號無限期回收直播權限

《經濟通通訊社２９日專訊》抖音安全中心微信公眾號表示，抖音直播一直堅持從嚴整治色

情低俗擦邊內容，嚴厲打擊各類色情低俗行為。今年以來，平台處罰涉及色情低俗行為的帳號超

過２００萬個，對超過８萬個涉「軟色情」帳號回收直播權限，對超４萬個帳號無限期回收直播

權限；累計輸出相關線索９條，移交警方數宗涉色情低俗違法案件，共抓捕嫌疑人１１名。

被無限期回收直播權限的４２６５５個帳號中，有２８３３５個帳號違規導流至其他平台傳

播色情視頻、１２５８６個帳號為黑產團夥作弊傳播淫穢物品、１７３４個帳號刻意制造性暗示

氛圍違規擦邊。



＊部分帳號引流至第三方色情平台，部分藉「助眠」進行性暗示＊



違規導流手段包括：利用性感美女、隱晦話題、擦邊場所等性暗示元素吸引用戶停留，後將

用戶導流至第三方平台發布色情信息，提供色情服務；直播間進行正常娛樂互動內容，以維護粉

絲為由將用戶引導到其他社交平台，後續在社交平台群內傳播違規鏈接。

黑產團夥的手段包括：利用虛假「線下推廣活動」吸引用戶出售帳號，以此用於色情推廣非

法盈利活動，並形成產業鏈；使用非法手段開發作弊軟件，提前錄製好獵奇視頻重複直播，攢得

人氣後「秒露二維碼」引導至色情軟件。

擦邊手段包括：利用地方方言直播低俗色情內容，或以「劇情助眠」等名義，演繹性暗示音

頻，並導流至其他社交平台傳播低俗露骨內容，刻意躲避平台審核；賣車主播以展示車內空間、

介紹車內陳設為借口，在座椅或後備箱躺播，借助車內私密空間刻意營造性暗示低俗氛圍。

抖音直播強調，平台會不斷提升自身的識別與治理能力，持續加強對直播內容、帳號的管理

，對涉嫌違法的行為主動上報公安機關。對違反社區規範實施上述行為的，平台將無限期回收直

播權限並對部分進行公示通報，相關公會將被警告公示、凍結權益直至清退，同時視具體情形依

法依規向有關部門報告。抖音直播同時提醒，由於大多數受騙用戶是被不法分子引流至第三方平

台後實施的詐騙，因此，用戶務必對引導到第三方平台的行為提高警惕。（ｓｌ）

