《打擊貪腐》國家煙草局前副局長何澤華受賄逾９﹒４億，被判死緩

《經濟通通訊社２９日專訊》國家煙草專賣局原黨組成員、副局長何澤華受賄、利用影響力

受賄一案，今日在遼寧省大連市中級人民法院一審公開宣判。法院對何澤華以受賄罪、利用影響

力受賄罪兩罪並罰，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在

其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對其受賄、利用影

響力受賄所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

案情指，１９９８年至２０２３年，何澤華先後利用擔任江蘇省煙草專賣局（公司）黨組成

員、副局長（副經理），安徽省煙草專賣局（公司）黨組書記、局長、經理，安徽中煙工業公司

總經理，國家煙草專賣局黨組成員、副局長等職務上的便利，為相關單位和個人在企業經營、業

務承攬、職級晉升、職工錄用等方面提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合人民幣

９﹒４３億餘元。

２０１４年至２０１６年，何澤華在離職後利用原擔任國家煙草專賣局黨組成員、副局長，

江蘇省煙草專賣局（公司）黨組成員、副局長（副經理）等職權或者地位形成的便利條件，通過

其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位和個人在煙草業務承攬、銀行攬儲等方面謀取不正

當利益，非法收受他人給予的財物共計折合人民幣１４７萬餘元。



＊部分受賄未遂，主動交代部分犯罪事實，逃過一死＊



法院認為，何澤華受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人

民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑；其利用影響力受賄數額巨大，亦應依法懲處，並

予數罪並罰。鑑於何澤華部分受賄為未遂；到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的

部分受賄及利用影響力受賄事實；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定

從輕處罰情節，遂作出上述判決。

７０歲的何澤華在退休近九年後，於去年１月被中紀委國家監委通報受查，同年７月被開除

黨籍和取消享受的待遇，並被正式逮捕，１１月被提起公訴，今年３月案件一審開庭。中紀委國

家監委去年７月的通報提到，何澤華私慾膨脹，貪婪成性，長期違規經商辦企業攫取鉅額經濟利

益，退休後仍利用原職務影響為親屬謀利；公器私用，將手中的公權力和煙草資源異化為謀取私

利的工具，大搞權錢交易等。（ｓｌ）

