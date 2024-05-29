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AH股新聞

29/05/2024 15:24

【提振內房】ＩＭＦ：中國應優先為房地產行業提供一次性財政支持

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）對今年中國經濟增長預期上調
０﹒４個百分點至５％，並對中國經濟所面臨的問題提出一些建議。ＩＭＦ第一副總裁戈皮納特
（Ｇｉｔａ　Ｇｏｐｉｎａｔｈ）認為，中國房地產行業的問題需要更全面的一籃子政策來解決
，財政政策亦應優先為房地產行業提供一次性的中央政府財政支持。
　　ＩＭＦ代表團５月１６日至２８日訪問中國，與中方進行２０２４年第四條磋商（中國經濟
年度評估）。戈皮納特在訪問結束時發表聲明，指中國當局已實施多項值得歡迎的措施來引導房
地產市場轉型，包括最近宣布的３０００億元保障性住房再貸款。更全面的一籃子政策將促進實
現高效轉型並降低轉型成本，同時防範下行風險。優先任務是調動中央政府資源，保護未竣工預
售房的買家，加快推進這些預售房的完工，從而為處置資不抵債的開發商鋪平道路。允許更大的
價格靈活性，同時監測和減輕潛在的宏觀金融溢出效應，可以進一步刺激住房需求，並有助於恢
復市場平衡。
　
＊中國需在中期內實施持續的財政整頓，以穩定債務＊
　
　　她又認為，近期宏觀經濟政策應著眼於支持國內需求和緩解下行風險。今年以來實施的貨幣
政策寬鬆值得歡迎，但由於通脹低且產出低於潛在水平，仍有進一步放鬆貨幣政策的空間。提高
匯率靈活性將能降低通貨緊縮風險，並有助於吸收外部衝擊。
　　此外，她指出，中國面臨著重大財政挑戰，對地方政府來說尤其如此。為了穩定債務，需要
在中期內實施持續的財政整頓，而對地方政府融資平台不可持續的債務進行重組，有助於減輕財
政壓力；加強銀行處置框架和嚴格執行審慎標準，有助於增強金融穩定並降低風險。
　　她又指出，為實現高質量的經濟增長，需要開展結構性改革，以應對不利因素並解決潛在失
衡。重點任務包括加強社會安全網，從而實現向消費傾斜的經濟再平衡，通過開放服務業來提高
增長潛力並創造就業機會。
　　她並提到，中國利用產業政策來支持重點行業，可能導致國內資源配置不當，並可能對貿易
夥伴產生影響。縮減此類政策並取消貿易和投資限制，將能提高國內生產率並緩解全球碎片化壓
力。在此背景下，中國應繼續努力加強多邊貿易體系，特別是世貿組織。（ｓｌ）

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