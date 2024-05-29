《國企紅籌》弘業期貨（３６７８）擬與控股股東訂３框架協議待批

《經濟通通訊社２９日專訊》弘業期貨（０３６７８）（深：００１２３６）公布，擬與控

股股東蘇豪控股訂立貿易框架協議、金融投資框架協議及金融服務框架協議，須待股東批准。

該集團指，直至２０２６年１２月３１日止期間，按一般商業條款向蘇豪控股購買理財產品

如基金和信託等，而該集團向對方提供期貨經紀及資產管理服務，因三項框架協議產生的交易應

付款上限於今年分別為５億、５０００萬及２６０萬元人民幣。（ｗｈ）

