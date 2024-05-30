《上海專電》Ｓｏｕｌ　Ａｐｐ推動「ＡＩＧＣ＋社交」落地

《經濟通通訊社記者黃燕明３０日上海專電》社交平台Ｓｏｕｌ Ａｐｐ在上海舉辦媒體開

放日活動，以《人與人工智能是否能夠真正成為「朋友」》為主題，分享了平台前沿技術探索和

最新產品應用實踐，並邀請了復旦大學教授肖仰華以及眾多行業觀察者，一同探討ＡＩＧＣ＋社

交的應用及未來發展可能性。



＊ＡＩ重構關係鏈與社交體驗＊



Ｓｏｕｌ在２０１６年上線，作為較早嘗試將ＡＩ應用於社交的平台，在媒體開放日中，

Ｓｏｕｌ率先分享了自身的思考與實踐。早在創立之初，Ｓｏｕｌ就在思考如何通過技術更好地

鏈接人，重塑人與人的關係。基於「讓天下沒有孤獨的人」這一願景，Ｓｏｕｌ的基礎邏輯是，

創新地建立分發關係和內容的方式，用戶可以構建虛擬化身，設立標籤，在ＡＩ算法的推薦中，

通過去中心化機制找到興趣相同的人，平等地實現多元的關係建立和即時的情緒反饋。

Ｓｏｕｌ Ａｐｐ ＣＴＯ陶明表示，「大模型賽道目前幾乎會走到同一水平線，商業公司

的競爭會落到各自端內的發展。科技最終會平權，Ｓｏｕｌ不能失焦，不能因為跟風去做很熱的

事情，而忘記我們的初心。」。因此，Ｓｏｕｌ圍繞社交場景用戶的核心需求布局「ＡＩＧＣ＋

社交」。

在Ｓｏｕｌ看來，ＡＩ社交的關鍵在於通過ＡＩ實現關係推薦、對話輔助、降低表達門檻和

提升社交體驗。對話式ＡＩ需要具備情感化的能力，能夠找到人的情緒點，並個性化、擬人化、

多樣化。Ｓｏｕｌ的核心優勢在於，平台長期沉澱的龐大而真情實感的社交數據；基於對社交行

業深度理解而形成的企業基因；高粘性、高活躍生態下的天然Ｃ端場景等。

同時，作為應用層領域的探索者，Ｓｏｕｌ正在圍繞用戶需求和社交場景推進「模應一體」

落地。Ｓｏｕｌ Ａｐｐ產品負責人車斌系統展示了平台秉持「站在下一個社交時代到來的最前

線，將大模型作為創新解決方案，用科技升級社交」這一思路所取得的階段性產品成果。

