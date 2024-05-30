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30/05/2024 14:08

《上海專電》ＡＩＧＣ態度報告：三分之一年輕人願意和ＡＩ成朋友

　　《經濟通通訊社記者黃燕明３０日上海專電》社交平台Ｓｏｕｌ　Ａｐｐ在上海舉辦媒體開
放日活動，Ｓｏｕｌ旗下Ｊｕｓｔ　Ｓｏ　Ｓｏｕｌ研究院打造的《２０２４　Ｚ世代ＡＩＧＣ
態度報告》發布。復旦大學教授、上海市數據科學重點實驗室主任肖仰華在現場分享了關於大模
型時代新型人機關係的思考。「大模型時代正在推動人機交互的進步，將其範式統一為自然語言
形式。這一變革使得計算機更好地服務於人類需求，降低了使用技術的門檻。」他表示，「在新
型的人機關係和交互模式中，我們會發現自己的思考方式和價值觀受到機器的影響和挑戰。我們
會對自己的問題、想法和信念進行深入思考，並在與機器交談的過程中重新構建和調整自己的認
知。這種重新認識自己的過程，將推動我們不斷向前，不斷探索和學習，更好地適應這個複雜多
變的時代。」
　
＊超一成年輕人已通過ＡＩＧＣ獲得經濟收益＊
　
　　報告指出，當部分人還在好奇ＡＩＧＣ到底是甚麼時，已經有人開始敏銳地通過新技術賺取
收益。數據顯示，超一成年輕人已通過ＡＩＧＣ獲得經濟收益。當孤獨成為當今社會的普遍議題
，新技術發展下，人機互動也成為了一種解決方案。此次調研顯示，三分之一年輕人表示願意和
ＡＩ成為朋友。
　　在對於ＡＩ互動的態度上，年輕人的態度整體偏積極。七成（７０﹒３５％）年輕人對與
ＡＩ聊天機器人互動持中立態度，近二成年輕人喜歡和聊天機器人互動。
　　關於為甚麼喜歡和ＡＩ聊天，４７﹒１１％的年輕人表示和ＡＩ聊天機器人聊天很有趣、不
會尷尬或冷場，這是他們願意與機器人互動的最主要原因。此外，聊天機器人可以隨時隨地快速
回復（４５﹒６６％）、聊天時不用顧及話題（４４﹒５３％）和能提供情緒價值
（４３﹒７３％）也是受訪者選擇聊天機器人互動的重要考量。

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