《神州頭條》財經報章頭版摘要：國務院部署節能降碳十大行動

《經濟通通訊社３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見全國公安工作會議代表

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平２８日下午在北京人民大會堂親切會見全國公

安工作會議代表，向他們致以誠摯問候，勉勵全國廣大公安民警輔警奮力推進公安工作現代化，

為推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。



一線城市接力出招，穩樓市信號明確

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近日，廣州、深圳、上海、天津等地相繼優化調整房地產政策措施。業內專家表示，各地優化調

整房地產政策措施將在一定程度上帶動購房需求釋放，特別是具有風向標意義的一線城市加大房

地產政策實施力度，有利於提振居民購房意願及市場預期，促進房地產市場平穩健康發展。



國務院部署節能降碳十大行動

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國務院日前印發《２０２４－２０２５年節能降碳行動方案》，圍繞能源、工業、建築、交通、

公共機構、用能設備等重點領域和重點行業部署了節能降碳十大行動。





《上海證券報》



習近平會見全國公安工作會議代表

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平２８日下午在北京人民大會堂親切會見全國公

安工作會議代表，向他們致以誠摯問候，勉勵全國廣大公安民警輔警奮力推進公安工作現代化，

為推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。



習近平對進一步做好「四好農村路」建設作出重要指示強調

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國家主席習近平近日對進一步做好「四好農村路」建設作出重要指示指出，近年來，「四好農村

路」建設成效顯著，農村公路成為老百姓家門口的致富路、幸福路、連心路、振興路。新時代新

征程，要持續發力，久久為功，實施好新一輪農村公路提升行動，持續推動「四好農村路」高質

量發展。



節能降碳行動方案部署十大行動，逐步取消新能源車購買限制

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日前，國務院印發《２０２４－２０２５年節能降碳行動方案》，圍繞能源、工業、建築、交通

、公共機構、用能設備等重點領域和重點行業，部署了節能降碳十大行動。





《證券時報》



習近平會見全國公安工作會議代表

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平２８日下午在北京人民大會堂親切會見全國公

安工作會議代表，向他們致以誠摯問候，勉勵全國廣大公安民警輔警奮力推進公安工作現代化，

為推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。



加大非化石能源開發力度，提升可再生能源消納能力

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國務院日前印發《２０２４－２０２５年節能降碳行動方案》，完善能源消耗總量和強度調控，

重點控制化石能源消費，強化碳排放強度管理，分領域分行業實施節能降碳專項行動，更高水平

更高質量做好節能降碳工作。《方案》提出，到２０２５年要盡最大努力完成十四五節能降碳約

束性指標。



走好新形勢下中小投行差異化發展之路

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國務院日前印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》。新「國九條」

提出的「推動證券基金機構高質量發展」、「支持頭部機構通過並購重組、組織創新等方式提升

核心競爭力，鼓勵中小機構差異化發展、特色化經營」，在新形勢下為證券行業的未來發展指明

了道路。（ｒｙ）

