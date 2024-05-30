《神州經脈》中阿加強ＡＩ合作，樓市鬆綁浪接浪，大額購匯傳受限

《神州經脈》人民銀行連續兩個交易日大額放水共５０６０億元（人民幣．下同），然而Ａ

股今日（３０日）市況仍然沉悶，滬指半日苦守三千一，而隨著港股市場下跌超過１％，Ａ股午

後跌幅亦擴大，滬綜指全日收跌０﹒６２％，報３０９１﹒６８點，終失守三千一，深成指跌

０﹒３２％，創業板指仍升０﹒１１％。

兩市成交保持近月低位，至７２３３億元，按日則增約２﹒２％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２４５５，較上個交易日４時３０分收盤

價升３２點子，止兩連跌，暫脫離半年低位，全日在７﹒２４３０至７﹒２４９９之間波動。今

日人民幣兌一美元中間價報７﹒１１１１，較上個交易日跌５點子，三連跌，續創１月２３日以

來逾四個月新低，與市場預測偏離擴大至逾１５００點，上個交易日報７﹒１１０６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國國家主席習近平今日上午在北京釣魚台國賓館出席中國－阿拉伯國家合作論壇第十屆

部長級會議開幕式，並發表主旨講話，稱要同阿方構建「五大合作格局」，包括同阿方加強人工

智能領域合作，共同促進人工智能賦能實體經濟；同阿方在生命健康、人工智能、綠色低碳、現

代農業、空間信息等領域共建１０家聯合實驗室；加快實施中東工業化專項貸款、中阿金融合作

專項貸款合作項目；歡迎阿拉伯國家在華發行「熊貓債」，歡迎阿方銀行機構加入人民幣跨境支

付清算系統；願同阿方加快雙邊和區域自由貿易協定談判，推動電子商務合作對話機制建設；每

年邀請阿方２００名政黨領導人訪華，未來５年將同阿方力爭實現１０００萬遊客互訪。習近平

還稱，中方堅定支持建立「巴勒斯坦國」，並支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。



２﹒ 國務院印發《２０２４－２０２５年節能降碳行動方案》，圍繞能源、工業、建築、交通

、公共機構、用能設備等重點領域和重點行業，部署節能降碳十大行動。其中提到，加快淘汰老

舊機動車；逐步取消各地新能源汽車購買限制；落實便利新能源汽車通行等支持政策；推動公共

領域車輛電動化，有序推廣新能源中重型貨車，發展零排放貨運車隊。嚴格落實水泥、平板玻璃

產能置換；加強建材行業產量監測預警，推動水泥錯峰生產常態化；鼓勵尾礦、廢石、廢渣、工

業副產石膏等綜合利用；嚴格落實電解鋁產能置換，從嚴控製銅、氧化鋁等冶煉新增產能。



３﹒ 中國人民銀行副行長陶玲近日接受人行旗下報章《金融時報》和雜誌《中國金融》的採訪

，在談到推進人民幣國際化時指出，將重點做好五方面工作，包括完善人民幣跨境使用基礎性制

度安排；支持更多境外央行、機構等在境內發行熊貓債；豐富離岸人民幣金融產品，拓展內地與

香港金融市場互聯互通機制；提升人民幣跨境支付系統（ＣＩＰＳ）服務能力，擴大服務範圍等

。



４﹒ 在人民幣市場購匯壓力持續升溫下，《彭博》引述知情人士透露，４月以來沿海地區多家

企業在地方外匯監管口頭指導下，減少或推遲了大額購匯，部分企業還被設定了單位時間內的購

匯額度。知情人士並指，一些海外上市企業在地方監管號召下減少了在境內的分紅購匯，其分紅

以人民幣形式匯出至境外，但這並非強制性要求。報道引述中國國家外匯管理局書面回覆指出，

外匯局始終保持政策的連續性和一致性，確保真實合規的購付匯需求在政策上沒有障礙。



５﹒ 各地樓市政策鬆綁浪接浪，繼滬深穗、瀋陽及安徽省後，福建省、山東省亦全面放寬個人

住房信貸政策。然而多地接二連三放寬樓市政策，更加凸顯內地樓市下行風險的嚴峻程度，惠譽

評級指出，中國加大對房地產市場的支持力道，可能會影響多個行業的信貸指標，包括銀行、地

方政府融資平台（ＬＧＦＶ）、房地產開發商及地方政府等。惠譽並預料今年中國新樓銷售與去

年相比將大幅下降。



６﹒ 根據ＴｒｅｎｄＦｏｒｃｅ集邦諮詢統計，今年第一季全球新能源車（包含純電動車、插

電混合式電動車、氫燃料電池車）共計銷售２８４﹒２萬輛，年增長１６﹒９％，為近三年首次

單季年增長低於２０％。純電動車部分，特斯拉以２１﹒５％市佔率拿下冠軍，比亞迪（不含騰

勢）位居第二名，市佔率１６﹒６％。但就年增長率來看，特斯拉為－８﹒５％、比亞迪為

１３﹒３％。上汽通用五菱排名第三。插電式混合電動車部分，比亞迪品牌持續穩居銷量冠軍，

第一季較去年同期有所增長，但市佔率稍有下滑。



７﹒ 對於近日有傳言指小米汽車計劃收購恒大汽車５８﹒５％的股權，以利用恒大天津工廠快

速擴充產能，小米澄清從未有過收購或控股恒大汽車的計劃和舉動。另外，有德國媒體報道，長

城汽車計劃於８月底關閉位於德國慕尼黑的歐洲總部，並解僱全部１００名員工，拓展歐洲市場

的計劃同告中止，但並非退出歐洲市場，現有歐洲業務將由中國總部管理。長城汽車發聲明稱，

承諾繼續致力於現有的歐洲市場，並承認在不穩定的市場環境下，公司需要做出調整。



８﹒ 全國鐵路將於６月１５日零時起實行新的列車運行圖。其中，廣鐵集團對廣州東站至香港

西九龍站高鐵列車由每日２０列增加至２６列（增加６列）；深圳北站至香港西九龍站高鐵列車

由每日１４６列增加至１５９列（增加１３列）；福田站至香港西九龍站高鐵列車由每日９７列

增加至１０６列（增加９列）。本次調整還首開張家界西站至香港西九龍站高鐵，停靠的站點包

括邵陽、懷化南、洞口、鳳凰古城、吉首東及張家界西。（ｓｌ）

