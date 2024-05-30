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AH股新聞

30/05/2024 17:00

《鍾之日記》期結觸發風暴，港股三日連跌

　　《鍾之日記》５月３０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　隔夜美股及歐洲股市三大指數全面下挫，港股今日期指結算，先行低開數十點後曾短時間內
倒升，最高升至１８５３７後掉頭向下，之後倒跌。午後港股跌幅擴大，最多跌３１３點，低見
１８１６３，結果全日收報１８２３０，跌２４６點，連續第三個交易日下跌，主板成交超過
１２５５億元。
　　不少股民都想問，到底港股這一波升幅是否已經到頭了？然而此前呼籲避開中國股票的「新
興市場之父」麥樸思，突然變臉成了好友，在公開場合看好中國股票，稱最近的股價反彈顯示出
信心。
　
＊人行連兩日大碼放水，滬指仍失三千一＊
　
　　人民銀行連續兩個交易日大額放水共５０６０億元人民幣，然而Ａ股市況仍然沉悶，滬指半
日苦守三千一，然而隨著港股市場下跌超過１％，Ａ股午後跌幅亦擴大，滬綜指全日收跌
０﹒６２％，報３０９１﹒６８點，終失守三千一，深成指跌０﹒３２％，創業板指仍升
０﹒１１％。兩市成交保持近月低位，至７２３３億元人民幣，按日則增約２﹒２％。
　
＊房貸寬鬆或引風險，內房股續承壓＊
　
　　上海、廣州、深圳、天津等一線城市帶頭跟進「５１７」樓市新政後，全國各地加快落實房
貸寬鬆，以求提振市場情緒、釋放購房需求。
　　人行福建省分行今宣布，截至周三（２９日），省內９地市已取消首套和第二套房商業性個
人住房貸款利率下限，同時降低首套和二套房貸款最低首付比例分別至不低於１５％、２５％。
山東全省１６地市新發放首套房商貸最低首付比例也由２０％下調為１５％，二套房最低首付比
例由３０％下調為２５％；首套房和二套房商貸利率均取消下限。相信未來有更多城市陸續執行
新政，但效果如何仍有待觀察，至少有大行已就該政策作出風險提醒。
　　標普報告稱，放寬首付要求可能會暫時提振按揭貸款需求，但如果內地房價繼續下跌，槓桿
率增加，房貸違約率或上升，會給專注於三四線城市的銀行帶來壓力。標普同時預計２０２４至
２０２５年三線城市房價將下跌約１４％。
　　惠譽評級亦指，中國加大對房地產的支持力道，可能會影響多個行業的信貸指標，包括銀行
、地方政府融資平台、房地產開發商及地方政府等。惠譽又預測，今年內房銷售將按年大幅下降

　　內房股今日普遍走挫，融創中國（０１９１８）跌６﹒７％，雅居樂（０３３８３）挫
４﹒７％，萬科（０２２０２）收跌４％，龍湖集團（００９６０）跌３﹒６％，華潤置地
（０１１０９）跌３﹒２％。
　
＊羅兵咸永道或收天價罰單，多家國企提前結束合作＊
　
　　國際四大會計師行一向是行內的金字招牌，然而羅兵咸永道卻在中國恒大（０３３３３）的
審計問題上嚴重翻車，信用盡失。據外媒引述知情人士指，中國考慮對羅兵咸永道處以至少１０
億元人民幣的創紀錄罰款，並要求暫停其在中國的部分業務。
　　就在２０２３年，中國當局就中國華融（已更名中信金融資產）（０２７９９）審計問題，
向德勤開出２﹒１２億元人民幣的罰單，相比起羅兵咸永道的潛在罰單，可算是小巫見大巫。
　　春江水暖鴨先知，據傳媒統計，過去一個月羅兵咸永道至少流失了１２家國企或具國家背景
的客戶，包括中國人保（０１３３９）及其子公司中國財險（０２３２８）、中國太平
（００９６６）、中國中鐵（００３９０）等，可謂損失慘重。
　　另外，不知何處傳來消息，稱小米（０１８１０）旗下小米汽車計劃收購恒大汽車
（００７０８）控股權，是為擴充產能，激得小米公司連忙發帖澄清。恒大汽車股價挫
１６﹒７％，小米今日則跌約０﹒５％。
　
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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