《鍾之日記》期結觸發風暴，港股三日連跌

《鍾之日記》５月３０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔夜美股及歐洲股市三大指數全面下挫，港股今日期指結算，先行低開數十點後曾短時間內

倒升，最高升至１８５３７後掉頭向下，之後倒跌。午後港股跌幅擴大，最多跌３１３點，低見

１８１６３，結果全日收報１８２３０，跌２４６點，連續第三個交易日下跌，主板成交超過

１２５５億元。

不少股民都想問，到底港股這一波升幅是否已經到頭了？然而此前呼籲避開中國股票的「新

興市場之父」麥樸思，突然變臉成了好友，在公開場合看好中國股票，稱最近的股價反彈顯示出

信心。



＊人行連兩日大碼放水，滬指仍失三千一＊



人民銀行連續兩個交易日大額放水共５０６０億元人民幣，然而Ａ股市況仍然沉悶，滬指半

日苦守三千一，然而隨著港股市場下跌超過１％，Ａ股午後跌幅亦擴大，滬綜指全日收跌

０﹒６２％，報３０９１﹒６８點，終失守三千一，深成指跌０﹒３２％，創業板指仍升

０﹒１１％。兩市成交保持近月低位，至７２３３億元人民幣，按日則增約２﹒２％。



＊房貸寬鬆或引風險，內房股續承壓＊



上海、廣州、深圳、天津等一線城市帶頭跟進「５１７」樓市新政後，全國各地加快落實房

貸寬鬆，以求提振市場情緒、釋放購房需求。

人行福建省分行今宣布，截至周三（２９日），省內９地市已取消首套和第二套房商業性個

人住房貸款利率下限，同時降低首套和二套房貸款最低首付比例分別至不低於１５％、２５％。

山東全省１６地市新發放首套房商貸最低首付比例也由２０％下調為１５％，二套房最低首付比

例由３０％下調為２５％；首套房和二套房商貸利率均取消下限。相信未來有更多城市陸續執行

新政，但效果如何仍有待觀察，至少有大行已就該政策作出風險提醒。

標普報告稱，放寬首付要求可能會暫時提振按揭貸款需求，但如果內地房價繼續下跌，槓桿

率增加，房貸違約率或上升，會給專注於三四線城市的銀行帶來壓力。標普同時預計２０２４至

２０２５年三線城市房價將下跌約１４％。

惠譽評級亦指，中國加大對房地產的支持力道，可能會影響多個行業的信貸指標，包括銀行

、地方政府融資平台、房地產開發商及地方政府等。惠譽又預測，今年內房銷售將按年大幅下降

。

內房股今日普遍走挫，融創中國（０１９１８）跌６﹒７％，雅居樂（０３３８３）挫

４﹒７％，萬科（０２２０２）收跌４％，龍湖集團（００９６０）跌３﹒６％，華潤置地

（０１１０９）跌３﹒２％。



＊羅兵咸永道或收天價罰單，多家國企提前結束合作＊



國際四大會計師行一向是行內的金字招牌，然而羅兵咸永道卻在中國恒大（０３３３３）的

審計問題上嚴重翻車，信用盡失。據外媒引述知情人士指，中國考慮對羅兵咸永道處以至少１０

億元人民幣的創紀錄罰款，並要求暫停其在中國的部分業務。

就在２０２３年，中國當局就中國華融（已更名中信金融資產）（０２７９９）審計問題，

向德勤開出２﹒１２億元人民幣的罰單，相比起羅兵咸永道的潛在罰單，可算是小巫見大巫。

春江水暖鴨先知，據傳媒統計，過去一個月羅兵咸永道至少流失了１２家國企或具國家背景

的客戶，包括中國人保（０１３３９）及其子公司中國財險（０２３２８）、中國太平

（００９６６）、中國中鐵（００３９０）等，可謂損失慘重。

另外，不知何處傳來消息，稱小米（０１８１０）旗下小米汽車計劃收購恒大汽車

（００７０８）控股權，是為擴充產能，激得小米公司連忙發帖澄清。恒大汽車股價挫

１６﹒７％，小米今日則跌約０﹒５％。





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