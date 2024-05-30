  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
春天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

30/05/2024 11:36

《中國要聞》貿促會：多措並舉服務外企，組織開展「地方行」活動

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國貿促會新聞發言人趙萍今日在發布會上表示，近期調研顯
示，８１﹒６％的外貿企業預測上半年出口向好或持平，６５﹒１％的受訪企業新增訂單較上季
度增長或持平。下一步，中國貿促會將多措並舉，繼續做好服務外資企業工作。
　　具體來說，一是將健全與外資企業和在華外國商協會的常態化溝通機制，搭建高級別政商對
話平台，針對性舉辦營商環境座談會、政企對話會，加大政策宣介力度。
　　二是全國貿促系統服務外資企業工作專班廣泛收集、推動解決外企各方面合理訴求，將繼續
密切關注外商投資苗頭性、傾向性問題，加強調研，為有關部門決策提供參考。
　　三是讓平台發揮實效。中國貿促會將繼續組織開展外資企業「地方行」活動，並通過鏈博會
等平台為外企找到更多供應鏈合作夥伴，助力更多高質量外資項目落地。
　
＊密切跟蹤美國加徵３０１關稅後續進展＊
　
　　此外，中國貿促會將辦好第二屆鏈博會，為包括中美工商界在內的全球工商界搭建一個加強
產業鏈供應鏈交流合作的開放平台，舉辦更多中美高級別政商對話會，組織中國企業代表團訪問
美國，不斷增進兩國企業間務實合作。同時也將密切跟蹤美國對華加徵３０１關稅後續進展，有
針對性地開展幫助重點行業企業提升風險預防與應對能力相關工作，採取一切必要措施捍衛中國
企業合法權益。（ｒｙ）

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

被忽略的巴人西岸屠城記

29/05/2024 14:50

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金