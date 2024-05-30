《中國要聞》貿促會：多措並舉服務外企，組織開展「地方行」活動

《經濟通通訊社３０日專訊》中國貿促會新聞發言人趙萍今日在發布會上表示，近期調研顯

示，８１﹒６％的外貿企業預測上半年出口向好或持平，６５﹒１％的受訪企業新增訂單較上季

度增長或持平。下一步，中國貿促會將多措並舉，繼續做好服務外資企業工作。

具體來說，一是將健全與外資企業和在華外國商協會的常態化溝通機制，搭建高級別政商對

話平台，針對性舉辦營商環境座談會、政企對話會，加大政策宣介力度。

二是全國貿促系統服務外資企業工作專班廣泛收集、推動解決外企各方面合理訴求，將繼續

密切關注外商投資苗頭性、傾向性問題，加強調研，為有關部門決策提供參考。

三是讓平台發揮實效。中國貿促會將繼續組織開展外資企業「地方行」活動，並通過鏈博會

等平台為外企找到更多供應鏈合作夥伴，助力更多高質量外資項目落地。



＊密切跟蹤美國加徵３０１關稅後續進展＊



此外，中國貿促會將辦好第二屆鏈博會，為包括中美工商界在內的全球工商界搭建一個加強

產業鏈供應鏈交流合作的開放平台，舉辦更多中美高級別政商對話會，組織中國企業代表團訪問

美國，不斷增進兩國企業間務實合作。同時也將密切跟蹤美國對華加徵３０１關稅後續進展，有

針對性地開展幫助重點行業企業提升風險預防與應對能力相關工作，採取一切必要措施捍衛中國

企業合法權益。（ｒｙ）

