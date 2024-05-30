《汽車新勢力》小米澄清：小米汽車從沒計劃收購恒大汽車

《經濟通通訊社３０日專訊》小米（０１８１０）澄清從沒計劃收購恒大汽車

（００７０８）。微博「小米公司發言人」帖文稱，針對近期謠言，鄭重澄清小米汽車從未有過

收購或控股恒大汽車的計劃和舉動。

近日有傳言指小米汽車計劃收購恒大汽車５８﹒５％的股權。傳言指，小米ＳＵ７銷售火爆

，小米北京工廠的產能合計為３０萬輛，為推進小米ＳＵ７產能並為第二款ＳＵＶ車型量產做準

備，小米汽車計劃利用恒大天津工廠快速擴充產能。（ｃｔ）

