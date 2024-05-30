《汽車新勢力》小米澄清：小米汽車從沒計劃收購恒大汽車

《經濟通通訊社３０日專訊》小米（０１８１０）澄清從沒計劃收購恒大汽車
（００７０８）。微博「小米公司發言人」帖文稱，針對近期謠言，鄭重澄清小米汽車從未有過
收購或控股恒大汽車的計劃和舉動。
近日有傳言指小米汽車計劃收購恒大汽車５８﹒５％的股權。傳言指，小米ＳＵ７銷售火爆
，小米北京工廠的產能合計為３０萬輛，為推進小米ＳＵ７產能並為第二款ＳＵＶ車型量產做準
備，小米汽車計劃利用恒大天津工廠快速擴充產能。（ｃｔ）
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30/05/2024 15:55
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近日有傳言指小米汽車計劃收購恒大汽車５８﹒５％的股權。傳言指，小米ＳＵ７銷售火爆
，小米北京工廠的產能合計為３０萬輛，為推進小米ＳＵ７產能並為第二款ＳＵＶ車型量產做準
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