《中國要聞》國務院要求建材業節能降碳，水泥產能控制在１８億噸

《經濟通通訊社３０日專訊》國務院印發《２０２４－２０２５年節能降碳行動方案》。在

建材行業節能降碳行動部分明確要求，加強建材行業產能產量調控、嚴格新增建材項目准入、推

進建材行業節能降碳改造。加強建材行業產能產量調控方面，嚴格落實水泥、平板玻璃產能置換

。加強建材行業產量監測預警，推動水泥錯峰生產常態化。鼓勵尾礦、廢石、廢渣、工業副產石

膏等綜合利用。到２０２５年底，全國水泥熟料產能控制在１８億噸左右。

在嚴格新增建材項目准入方面，新建和改擴建水泥、陶瓷、平板玻璃項目須達到能效標桿水

平和環保績效Ａ級水平。大力發展綠色建材，推動基礎原材料制品化、牆體保溫材料輕型化和裝

飾裝修材料裝配化。到２０２５年底，水泥、陶瓷行業能效標桿水平以上產能佔比達到３０％，

平板玻璃行業能效標桿水平以上產能佔比達到２０％，建材行業能效基准水平以下產能完成技術

改造或淘汰退出。

推進建材行業節能降碳改造方面，優化建材行業用能結構，推進用煤電氣化。加快水泥原料

替代，提升工業固體廢棄物資源化利用水平。推廣浮法玻璃一窯多線、陶瓷干法制粉、低阻旋風

預熱器、高效篦冷機等節能工藝和設備。到２０２５年底，大氣污染防治重點區域５０％左右水

泥熟料產能完成超低排放改造。２０２４－２０２５年，建材行業節能降碳改造形成節能量約

１０００萬噸標准煤、減排二氧化碳約２６００萬噸。（ｃｔ）

