《Ａ股行情》滬綜指半日悶跌０﹒１２％，早段曾穿三千一

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行連續兩個交易日大額放水共５０６０億元（人民幣．

下同），然而市況仍然沉悶，滬綜指半日苦守三千一，早段曾低見３０９８﹒７１點，穿三千一

關，但很快收復失地，但保持窄幅下跌，地產股繼續下跌，有色股顯著回吐，軍工、晶片板塊撐

市，半日滬綜指下跌０﹒１２％，報３１０７﹒１８點，深成指跌０﹒０８％，創業板指升

０﹒１４％。

成交繼續萎縮，兩市半日成交４４１５億元，較上日（２９日）同時段成交水平還要減少

１﹒７％。



＊鬆綁難打救，地產股又崩＊



各地樓市政策鬆綁浪接浪，繼滬深穗、瀋陽及安徽省後，福建省亦全面放寬個人住房信貸政

策，省內９個地市已經取消了首套和第二套住房商業性個人住房貸款的利率下限，同時福建省還

降低了商業性個人住房貸款的最低首付比例，首套住房比例調整為不低於１５％，第二套住房不

低於２５％。

然而多地接二連三放寬樓市政策，更加凸顯內地樓市下行風險的嚴峻程度，地產股今早領跌

，盤中跌幅一路擴大，金地集團（滬：６００３８３）半日收瀉４﹒８％，萬科Ａ

（深：０００００２）挫４﹒４％，招商蛇口（深：００１９７９）跌３﹒７％，保利發展

（滬：６０００４８）走低２﹒９％，綠地控股（滬：６００６０６）跌２﹒６％。



＊國家再催買新車，汽車股反應不大＊



國務院印發《２０２４－２０２５年節能降碳行動方案》，提到要加快淘汰老舊機動車，提

高營運車輛能耗限值准入標準。逐步取消各地新能源汽車購買限制。汽車股走高惟升幅不顯著，

北汽藍谷（滬：６００７３３）飆５﹒９％，長城汽車（滬：６０１６３３）升１﹒２％，比亞

迪（深：００２５９４）升１％，上汽集團（滬：６００１０４）升０﹒８％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）升０﹒６％，長安汽車（深：０００６２５）揚０﹒２％。

軍工股今早領漲大市，航天環宇（滬：６８８５２３）飆８％，中國船舶

（滬：６００１５０）漲５﹒９％，天海防務（深：３００００８）漲４﹒３％，中科海訊

（深：３００８１０）升３﹒８％，航發動力（滬：６００８９３）升５％，中國重工

（滬：６０１９８９）升３﹒４％。（ｅｙ）

