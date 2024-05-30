《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒６％成交低位回升，關注明公布ＰＭＩ

《經濟通通訊社３０日報道》人民銀行連續兩個交易日大額放水共５０６０億元（人民幣．
下同），然而Ａ股市況仍然沉悶，滬指半日苦守三千一，然而隨著港股市場下跌超過１％，Ａ股
午後跌幅亦擴大，滬綜指全日收跌０﹒６２％，報３０９１﹒６８點，終失守三千一，深成指跌
０﹒３２％，創業板指仍升０﹒１１％。
兩市成交保持近月低位，至７２３３億元，按日則增約２﹒２％。
人民幣離岸匯價貶勢明顯，至超過半年新低，據《彭博》引述知情人士透露，４月以來沿海
地區多家企業在地方外匯監管口頭指導下減少或推遲了大額購匯，部分企業還被設定了單位時間
內的購匯額度。知情人士並指，一些海外上市企業在地方監管號召下減少了在境內的分紅購匯，
其分紅以人民幣形式匯出至境外，但這並非強制性要求。
＊半導體又炒中國芯＊
大基金三期已於上周成立，註冊資本３４４０億元，外界預計大基金三期將專注於建立整個
供應鏈，並更專注於研發ＡＩ晶片。另外，安謀周三（２９日）公布新的晶片藍圖和軟件工具，
據稱更適合ＡＩ運作和新的圖形處理器（ＧＰＵ），而且還將提供相關軟件工具，使開發人員更
容易在安謀晶片上運行聊天機器人和其他ＡＩ程式碼。
Ａ股半導體板塊拉漲，國科微（深：３００６７２）飆２０％封板，富滿微
（深：３００６７１）漲１３﹒３％，台基股份（深：３０００４６）升１３﹒１％，芯朋微
（滬：６８８５０８）漲９﹒６％，航宇微（深：３０００５３）升７﹒１％。
另外，中芯國際（滬：６８８９８１）走高５﹒７％。公司據傳通過ＤＵＶ光刻機和多重圖
案化挺進生產３納米製程晶片。
軍工股今日領漲，西測測試（深：３０１３０６）升兩成漲停，博雲新材
（深：００２２９７）升１０％漲停，航天環宇（滬：６８８５２３）升６％，星網宇達
（深：００２８２９）升４﹒７％，航發動力（滬：６００８９３）升４﹒１％，中航重機
（滬：６００７６５）升３％
＊鬆綁來得猛，地產股仍捱沽＊
各地樓市政策鬆綁浪接浪，繼滬深穗、瀋陽及安徽省後，福建省亦全面放寬個人住房信貸政
策。然而多地接二連三放寬樓市政策，更加凸顯內地樓市下行風險的嚴峻程度，惠譽評級指出，
中國加大對房地產市場的支持力道，可能會影響多個行業的信貸指標，包括銀行、地方政府融資
平台（ＬＧＦＶ）、房地產開發商及地方政府等。惠譽並預料今年中國新樓銷售與去年相比將大
幅下降。地產股領跌，盤中跌幅一路擴大，金地集團（滬：６００３８３）全日收瀉４﹒６％，
招商蛇口（深：００１９７９）跌４﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）挫３﹒６％，保利發
展（滬：６０００４８）走低２﹒１％，綠地控股（滬：６００６０６）跌３﹒１％。（ｅｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３５９４﹒３１ －０﹒５３
上證綜合指數 ３０９１﹒６８ －０﹒６２ ３１８４﹒７５
上證Ａ股指數 ３２４０﹒９７ －０﹒６２
深證成份指數 ９３８４﹒７２ －０﹒３２ ４０４８﹒１３
深圳創業板指數 １８１３﹒１５ ＋０﹒１１
上證Ｂ股指數 ２５０﹒８４ －０﹒６９ １﹒５８
深證Ｂ股指數 １１４４﹒０２ －０﹒１４ ０﹒８６
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