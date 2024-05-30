【大國博弈】中國國安部稱海外企圖竊取稀土領域機密資料

《經濟通通訊社３０日專訊》國家安全部微信公眾號發文稱，中國稀土資源得天獨厚，儲量

居全球首位，但近年一些境外間諜情報機關、背景複雜的機構和組織等長期覬覦中國稀土產業發

展成果，為壓縮中國稀土產業發展空間無所不用其極，頻繁開展情報竊密、技術攫取和礦產竊取

等活動，對中國資源安全造成損害。

文章指，國家安全機關工作發現，境外某企業指揮其在華機構以商貿活動為掩護，在中國稀

土行業廣泛結交人脈，採取情感拉攏、金錢誘惑等方式布建情報源，搜集涉中國稀土產業鏈開採

分離、戰略儲備、生產加工、進出口等各環節內部數據資料，妄圖盜取中國稀土領域商業機密甚

至是國家秘密。

文章又指，近年來，某些西方國家結成利益同盟，意欲打造「去中國化」的全球稀土產業布

局，一方面，利用媒體污蔑指責中國出海的稀土企業在境外造成嚴重環境污染，製造長臂管轄的

理由，並利用行政手段對中國企業進行制裁，損害中國海外利益安全；另一方面，大量拉攏中國

稀土產業相關技術人才，妄圖攫稀土領域核心技術。

文章另外提到，境外一些機構以合法掩護非法等方式，通過第三國迂回拉攏中國大量技術專

家、團隊為其服務，轉移中國稀土開採、分離等前端出口管控技術及產業鏈，相關領域核心技術

外洩形勢嚴峻。

內地將稀土產品列入管制清單，但文章指，在一些境外企業的拉攏利誘下，國內部分人員被

利益驅使，走上了稀土走私的違法犯罪道路；部分與某國政府、軍方存在合作關係，與中國商務

部制裁公司存在貿易關係的境外企業以巨額訂單為餌，引誘勾結中方人員大量走私稀土管制類物

項，少數公司還要求相關產品達到某國軍用品採購標準。（ｅｙ）

