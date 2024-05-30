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AH股新聞

30/05/2024 10:17

【聚焦人幣】人行副行長陶玲：支持更多境外央行、機構發行熊貓債

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國人民銀行副行長陶玲近日接受人行旗下報章《金融時報》
和雜誌《中國金融》的採訪。在談到推進人民幣國際化時，陶玲表示，人民幣的國際地位和全球
影響力不斷提升，目前已經成為全球第四位支付貨幣、第三位貿易融資貨幣和第五位外匯交易貨
幣。下一步，人行將重點做好五方面工作，包括完善人民幣跨境使用基礎性制度安排；支持更多
境外央行、機構等在境內發行熊貓債；支持離岸人民幣市場發展，拓展內地與香港金融市場互聯
互通機制，完善其他離岸人民幣市場功能等。
　
＊支持離岸人民幣市場發展，擴大人民幣跨境支付系統服務範圍＊
　
　　她指出，一是推進貿易投資便利化。加強本外幣協同，完善人民幣跨境使用基礎性制度安排
，健全相關規則，積極培育市場，更好滿足各類主體對人民幣交易結算、投融資、風險管理等的
需求。
　　二是深化金融市場開放。增強金融市場透明度、規則性和可預期性，提高人民幣金融資產流
動性，豐富風險對沖工具。支持更多境外央行、國際開發機構、跨國企業集團等在境內發行熊貓
債。支持上海加快國際金融中心建設。
　　三是支持離岸人民幣市場發展。健全離岸市場人民幣流動性供給機制，完善境外主權債券發
行長效機制，豐富離岸人民幣金融產品，拓展內地與香港金融市場互聯互通機制，完善其他離岸
人民幣市場功能。
　　四是建立健全金融基礎設施。提升人民幣跨境支付系統（ＣＩＰＳ）服務能力，擴大服務範
圍，提高人民幣清算結算安全性和效率。推動境外人民幣市場建設，優化人民幣清算行布局，發
揮好貨幣互換機制作用。
　　五是統籌金融開放和金融安全。築牢「防波堤」，加強跨境人民幣業務監管，完善跨境資金
流動評估預警體系，健全本外幣一體化的跨境資金流動宏觀審慎管理框架，構建適應高水平開放
的金融監管和風險防控體系。（ｓｌ）

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