《央行動態》人行陶玲：將出台紮實做好科技金融的指導性文件

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行副行長陶玲近日接受人行旗下報章《金融時報》和雜

誌《中國金融》的採訪。在談到如何做好科技金融這篇大文章時，陶玲表示，將出台紮實做好科

技金融大文章的指導性文件，並加快推動科技創新和技術改造再貸款政策工具落地見效。

她表示，在一系列政策支持下，截至２０２４年３月末，高技術製造業中長期貸款、科技型

中小企業貸款、「專精特新」企業貸款分別同比增長２７﹒３％、２０﹒４％、１７﹒９％，明

顯高於各項貸款增速；科技型中小企業獲貸率達到４６﹒５％，較２０１７年末提升２倍；科創

票據累計發行達５６００億元。

下一步，人行將與相關行業主管部門緊密協作，多措並舉，全面提升科技金融服務質效，構

建與實現高水平科技自立自強和科技強國建設高度適配的金融服務體系。具體方向為加強頂層設

計和政策供給、強化對金融機構的引導和激勵、提升金融機構和金融市場服務能力，以及提高科

技要素密集地區金融服務水平。



＊大力支持中小科技企業首貸和重點領域大規模設備更新＊



具體措施則包括：出台扎實做好科技金融大文章的指導性文件，明確科技金融政策指引，將

支持初創期企業作為重中之重。加快推動科技創新和技術改造再貸款政策工具落地見效，大力支

持中小科技企業首貸和重點領域大規模設備更新。加強政策協同配合，健全重點領域融資對接和

企業科創屬性評價機制。研究建立科技金融全口徑統計體系和金融機構服務效果評估機制。

此外，開展科技金融服務能力提升工程，增強金融機構對科技型企業的風險評估能力，豐富

適應高新技術領域特點的金融產品。聯合相關部門暢通創業投資「募投管退」循環，壯大耐心資

本。優化國家和區域科技創新中心的金融服務環境，發揮科創金融改革試驗區先行先試作用，形

成可複製推廣的典型模式。（ｓｌ）

