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AH股新聞

30/05/2024 10:35

《中國監管》人行陶玲：所有金融活動納入監管，構築第一道防線

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國人民銀行副行長陶玲近日接受人行旗下報章《金融時報》
和雜誌《中國金融》的採訪。對於防範化解金融風險，陶玲表示，人行將依法把所有金融活動納
入金融監管範圍，實現監管全覆蓋，構築金融安全網「第一道防線」。
　　陶玲表示，人行將著力推進金融法治建設。金融穩定法草案已於２０２２年１２月經過全國
人大常委會第一次審議，人行正全力配合立法機關盡快第二次審議。反洗錢法已於２０２４年４
月經過全國人大常委會第一次審議。中國人民銀行法、商業銀行法等法律的修訂也在抓緊推進，
將為維護金融穩定提供強有力的法治保障。
　
＊制定宏觀審慎政策，健全政策工具箱＊
　
　　此外，人行將不斷健全金融安全網，堅持中央銀行的最後貸款人職責定位，推動加強機構監
管、行為監管、功能監管、持續監管、穿透式監管。推進常態化風險處置機制建設，落實風險處
置責任分工，豐富完善風險處置策略方法制度，健全金融穩定保障基金管理制度，繼續發揮好存
款保險機制作用。
　　人行並將切實強化金融風險監測評估。立足宏觀經濟金融形勢邊際變化，加強跨周期、跨行
業、跨市場和跨境風險分析，提升風險監測預警能力和水平。同時，制定宏觀審慎政策，健全政
策工具箱，促進金融活動、金融機構、金融市場和金融基礎設施的整體穩健運行，推動宏觀審慎
政策與貨幣政策、信貸政策、微觀監管政策等的協調配合和聯動。（ｓｌ）

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