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AH股新聞

30/05/2024 14:08

【聚焦人幣】外匯監管部門據報口頭指導企業減少或推遲大額購匯

　　《經濟通通訊社３０日專訊》今年以來人民幣市場購匯壓力顯著升溫，雖然４月時監管出手
頂著了逾七年來最大的購匯壓力，但在中資港股分紅季到來之際，人民幣貶壓未減，據報中國外
匯監管部門正設法疏導。《彭博》引述知情人士透露，４月以來沿海地區多家企業在地方外匯監
管口頭指導下，減少或推遲了大額購匯，部分企業還被設定了單位時間內的購匯額度。知情人士
並指，一些海外上市企業在地方監管號召下減少了在境內的分紅購匯，其分紅以人民幣形式匯出
至境外，但這並非強制性要求。
　　報道指，目前尚不清楚此類口頭指導在全國的涉及範圍或具體額度等細節內容。
　　報道引述中國國家外匯管理局書面回覆指出，根據現行外匯管理規定，境內外商投資企業真
實合規的利潤及分紅資金匯出，可憑真實性證明材料直接到境內銀行辦理，銀行依法進行合規性
真實性審核；外匯局始終保持政策的連續性和一致性，確保真實合規的購付匯需求在政策上沒有
障礙。
　　書面回覆又提到，今年以來，中國經濟持續恢復、總體回升向好，市場預期和交易行為保持
理性有序，外匯管理部門將繼續推進跨境貿易投資便利化改革，服務實體經濟高質量發展。
（ｓｌ）

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