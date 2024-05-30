《中國要聞》國家統計局：６月將在全國開展人口固定樣本跟訪調查

《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，當局決定於２０２４年６月在全國範圍內開

展人口固定樣本跟訪調查，調查結果將用於加強人口變動統計，服務人口高質量發展。當局指，

這次調查的標準時點是６月１日零時，在６月１日至６月２５日期間，調查員將入戶開展調查工

作。（ｅｙ）

