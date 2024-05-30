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AH股新聞

30/05/2024 16:37

《中國要聞》中國對航天組件、燃氣渦輪引擎等裝備實施出口管制

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國商務部、海關總署及中央軍委裝備發展部公布關於對有關
物項實施出口管制的公告。公告指，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，經國務院
、中央軍委批准，決定對下列物項實施出口管制：航空航天結構件及引擎製造相關裝備及軟件、
技術；燃氣渦輪引擎╱燃氣輪機製造相關裝備及軟件、技術；航天服面窗相關裝備及軟件、技術
；超高分子量聚乙烯纖維相關物項。
　　公告自２０２４年７月１日起正式實施。（ｅｙ）

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