《中國要聞》中國對航天組件、燃氣渦輪引擎等裝備實施出口管制

《經濟通通訊社３０日專訊》中國商務部、海關總署及中央軍委裝備發展部公布關於對有關

物項實施出口管制的公告。公告指，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，經國務院

、中央軍委批准，決定對下列物項實施出口管制：航空航天結構件及引擎製造相關裝備及軟件、

技術；燃氣渦輪引擎╱燃氣輪機製造相關裝備及軟件、技術；航天服面窗相關裝備及軟件、技術

；超高分子量聚乙烯纖維相關物項。

公告自２０２４年７月１日起正式實施。（ｅｙ）

