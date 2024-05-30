【ＦＯＣＵＳ】全球生育率大降，社會資源臨重置

【ＦＯＣＵＳ】「滿大街都是朝氣蓬勃的老年人、死氣沉沉的年輕人」，調侃的段子似乎正

在應驗。美國的「老人對決」如火如荼，從印度到巴西，領導人同樣白髮蒼蒼又意氣風發。但與

此同時，在中國最發達城市之一的上海，去年總和生育率低見０﹒６（一位育齡婦女平均生育

０﹒６個孩子），就連曾經爆發「嬰兒潮」的美國亦錄１﹒６２新低。此全球現象，重置社會資

源和人口結構的巨大影響才剛啟幕。



＊上海、美國齊錄新低＊



經歷過去一個世紀的全球人口爆炸－－由１９２５年的２０億飆至去年的８０億，呱呱墜地

的新生兒數量正急劇減少。以美國為例，去年僅３５９萬嬰兒出生，為１９７９年以來最低；近

２５００萬常住人口的上海，去年亦僅９﹒８萬嬰兒出生。醫學期刊《柳葉刀（Ｔｈｅ

Ｌａｎｃｅｔ）》甚至預計，到２１００年，全球總和生育率將降至１﹒６，遠低於穩定人口替

代率的２﹒１。

極低生育率即時可見的影響，就是幼兒園關閉潮，數據顯示，內地２０２２年、２０２３年

分別減少５６１０所、１﹒４８萬所幼兒園；繼學前教育學齡人口已見頂之後，高中學齡、高等

教育學齡人口，亦料分別於２０２６年、２０２９年達峰。據機構測算，到２０３５年，內地料

有約１５０萬小學教師、３７萬初中教師過剩。此外，江蘇、浙江、江西等多地現醫院關閉婦產

科服務，更引發「產科學塌方」的擔憂。



＊延長退休年齡或邁步＊



另一逐漸發酵的衝擊，當屬社保安全網。社科院早在２０１９年就推算，全國企業職工基本

養老金結餘將於２０２８年出現赤字，並於２０３５年耗盡。不過，隨著中國６５歲以上人口

２０２９年前料激增８千萬，１６－５９歲勞動年齡人口自２０１１年見頂以來逐年拾級而下，

累計減少逾７５００萬，自２０１５年起就確定以「小步慢走，漸進到位」原則推進的「延長退

休年齡」，或快邁出實質一步。

放眼全球，延遲退休業已成應對少子化、老齡化的不二之選。法國去年９月正式啟動將退休

年齡每年逐步提高３個月（２０３０年達６４歲）的養老金改革；新加坡３月亦宣布，２０２６

年７月起調整法定退休年齡從現時的６３歲至６４歲。



＊催生政策恐徒勞無功＊



更長遠看，全球生育率持續下降，尤其是Ｚ世代（１９９７－２００９年出生）、高學歷人

士「不婚」、「拒生」，意味發達國家政府提高生育率的努力，恐陷效應遞減或徒勞無功。全球

人口一邊邁向百億大關，一邊完成新的轉型，預期到２０６０年，非洲人口將超過現時所有高收

入國家及中國的總和，到２１００年，５４％的新生兒都將出生在撒哈拉以南。

