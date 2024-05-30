《Ａ股動向》震裕科技子公司成為蔚來零件供應商，總額逾２１億元

《經濟通通訊社３０日專訊》內地電機鐵芯模具龍頭震裕科技（深：３００９５３）公告，
全資子公司蘇州范斯特收到蔚來科技發送的《定點通知函》，蘇州范斯特成為蔚來科技Ｇ４﹒９
定轉子鐵芯供應商。Ｇ４﹒９定轉子鐵芯項目周期為４年（２０２４年－２０２７年），根據項
目生命周期產量以及單車供貨價格，經初步測算，本次項目生命周期總金額約為２１﹒６８億元
人民幣。
震裕科技今日收跌０﹒３％，報６１﹒７１元人民幣。（ｓｌ）
【5月限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動
30/05/2024 16:38
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全資子公司蘇州范斯特收到蔚來科技發送的《定點通知函》，蘇州范斯特成為蔚來科技Ｇ４﹒９
定轉子鐵芯供應商。Ｇ４﹒９定轉子鐵芯項目周期為４年（２０２４年－２０２７年），根據項
目生命周期產量以及單車供貨價格，經初步測算，本次項目生命周期總金額約為２１﹒６８億元
人民幣。
震裕科技今日收跌０﹒３％，報６１﹒７１元人民幣。（ｓｌ）
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