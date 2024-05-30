  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

30/05/2024 16:38

《Ａ股動向》震裕科技子公司成為蔚來零件供應商，總額逾２１億元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地電機鐵芯模具龍頭震裕科技（深：３００９５３）公告，
全資子公司蘇州范斯特收到蔚來科技發送的《定點通知函》，蘇州范斯特成為蔚來科技Ｇ４﹒９
定轉子鐵芯供應商。Ｇ４﹒９定轉子鐵芯項目周期為４年（２０２４年－２０２７年），根據項
目生命周期產量以及單車供貨價格，經初步測算，本次項目生命周期總金額約為２１﹒６８億元
人民幣。
　　震裕科技今日收跌０﹒３％，報６１﹒７１元人民幣。（ｓｌ）

【5月限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

被忽略的巴人西岸屠城記

29/05/2024 14:50

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金