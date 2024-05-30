《中國監管》金監總局稱加強五大監管，中證監強調嚴懲違法違規

《經濟通通訊社３０日專訊》官媒《新華社》發表題為《強監管防風險夯實金融發展之基－

－金融系統深入學習貫徹〈習近平關於金融工作論述摘編〉綜述》的文章，引述國家金融監督管

理總局法規司司長綦相表示，面對金融監管和金融發展的新形勢新任務，金融監管總局將強化「

五大監管」，防控重點領域風險，並嚴格執法敢於亮劍，嚴肅查處違法違規問題。

同時，進一步健全金融法治，完善金融法律體系的「四樑八柱」，同時按照問題導向、急用

先行、標本兼治的原則優化監管制度。加強與其他金融管理部門、行業主管部門和地方政府的監

管協作，切實增強監管的前瞻性、精準性、有效性、協同性。



＊中證監：健全資本市場風險預防預警處置問責制度體系＊



文章並引述中國證監會綜合業務司司長周小舟指出，資本市場的市場屬性極強，規範要求極

高，這要求中證監在做好資本市場監管工作時，進一步深化對資本市場發展一般規律和中國國情

市情的認識，在實踐中繼續探索完善，走好中國特色金融發展之路。

周小舟強調，中證監將以資本市場強監管防風險實踐，不斷提升服務高質量發展質效。中證

監將深入貫徹落實新「國九條」及資本市場「１＋Ｎ」政策體系，堅持市場化法治化，進一步全

面深化資本市場改革開放，增強資本市場制度包容性適應性，服務新質生產力發展。依法全面加

強監管，以「零容忍」的態度嚴厲懲治各類違法違規行為，並健全資本市場風險預防預警處置問

責制度體系。（ｓｌ）

