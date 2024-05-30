【大國博弈】謝鋒指中國新能源貢獻良多，抹黑產能過剩損全球利益

《經濟通通訊社３０日專訊》中美地方氣候行動高級別活動２９日在美國加州伯克利舉行，

中國駐美國大使謝鋒應邀作視頻致辭。謝鋒表示，全球氣候治理離不開中美合作，中美在能源轉

型、循環經濟等方面各有所長，完全可以優勢互補、取長補短，中美氣變合作潛力巨大、前景廣

闊。

謝鋒並指出，全球正共同面臨應對氣候危機、避免全球災難的關鍵十年，正因為中國大力發

展可再生能源，全球風電成本降低８０％，光伏發電成本降低９０％，世界各國期待中國生產更

多優質新能源產品。在世界綠色產能嚴重不足、全球能源轉型困難重重之時，抹黑中國綠色產品

「產能過剩」，以競爭為名搞保護主義，是在損害全人類的共同利益。



＊謝鋒：中美氣候合作不能一邊修路一邊挖坑＊



謝鋒又表示，回首十多年來，中美從攜手推動國際社會達成《巴黎協定》這一里程碑文件，

到前些年因眾所周知的原因兩國氣候變化合作一度陷入停滯，再到近兩年中美重啟氣候合作，「

這一曲折歷程揭示一個淺顯道理，那就是中美氣候合作離不開中美關係的大環境。一邊謀求對話

合作、一邊損害對方利益，一邊『修路』、一邊『挖坑』，顯然是行不通的」。

今次活動還有中國國家發改委副主任趙辰昕、美國總統氣候問題副特使杜克、美國能源部國

際事務辦公室副助理部長厄巴納斯，廣東省省長王偉中，加州州長紐森等出席並致辭；美國駐華

大使伯恩斯，中國氣候變化事務特使劉振民、美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔作視頻致

辭。

會上發布了中國國家發改委與美國能源部碳捕集利用與封存項目合作工作計劃、與美國加州

合作諒解備忘錄重點合作事項，生態環境部對外合作與交流中心與美國加州－中國氣候研究院「

遇見美麗：中美青少年未來氣候領袖研修交流項目」，中國廣東、海南與美國加州有關合作文件

等成果。（ｓｌ）

