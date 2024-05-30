《汽車新勢力》長城汽車據報關閉德國歐洲總部，解僱全部百名員工

《經濟通通訊社３０日專訊》據德國媒體報道，長城汽車（０２３３３）

（滬：６０１６３３）計劃於８月底關閉位於德國慕尼黑的歐洲總部，並解僱全部１００名員工

，但不打算退出歐洲市場，現有歐洲業務將由中國總部管理。長城汽車發表聲明，承諾繼續致力

於現有的歐洲市場，並承認在不穩定的市場環境下，公司需要做出調整。

德國雜誌《Ｍａｎａｇｅｒ Ｍａｇａｚｉｎ》引述長城汽車內部人士透露，長城汽車已於

周二向員工和業務合作夥伴通報了上述消息；長城汽車歐洲總部首席商務官Ｓｔｅｆｆｅｎ

Ｃｏｓｔ及其高管團隊都在解僱名單中。



＊長城汽車拓展歐洲市場計劃中止＊



據報長城汽車上述決定很可能是因為其歐洲銷量不佳。２０２３年長城在海外市場總共銷售

了３１６０１８輛汽車，但其中僅有６３００輛銷往歐洲。值得注意的是，由於市場環境的挑戰

，長城汽車最近將其在中國以外銷售１００萬輛汽車的目標，從２０２５年推遲到２０３０年。

不過，慕尼黑總部的關閉並不意味長城汽車要退出歐洲，現有市場將繼續服務，惟此前計劃

進軍歐洲新市場的計劃已不再提上日程，「至少暫時不會」。

除德國外，長城汽車目前還在英國、愛爾蘭、瑞典和以色列提供電動汽車和插電式混合動力

汽車。奧地利、瑞士等國家的市場開拓已經規劃好，團隊也已經組建，市場總經理也聘請好，「

但一切都將暫停」。（ｓｌ）

