《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社３１日專訊》港交所（００３８８）公布，「滬股通」及「深股通」首十大

成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） ４６９﹒９２ １３３２﹒０６ －８６２﹒１４

長江電力 （６００９００） ６３８﹒１４ ４５４﹒０８ １８４﹒０６

紫金礦業 （６０１８９９） ６６６﹒４３ ４０５﹒２７ ２６１﹒１６

工業富聯 （６０１１３８） ５４９﹒８１ ５２０﹒１５ ２９﹒６６

國電南瑞 （６００４０６） ３９９﹒２４ ５３０﹒８８ －１３１﹒６４

興業銀行 （６０１１６６） ３６６﹒８８ ３７４﹒７７ －７﹒８９

中國平安 （６０１３１８） ２４８﹒６６ ４５３﹒４６ －２０４﹒８０

招商銀行 （６０００３６） ２０３﹒４０ ４８３﹒４３ －２８０﹒０３

中遠海控 （６０１９１９） ２５６﹒７７ ４０１﹒７７ －１４５﹒００

賽力斯 （６０１１２７） ３７５﹒４５ ２２８﹒８０ １４６﹒６５

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０） ５５８﹒８８ ８２９﹒７４ －２７０﹒８６

比亞迪 （００２５９４） ５７５﹒２８ ７１３﹒４５ －１３８﹒１７

邁瑞醫療 （３００７６０） ２７５﹒０６ ７０１﹒５２ －４２６﹒４６

美的集團 （０００３３３） ４４０﹒４７ ５１９﹒０７ －７８﹒６０

五糧液 （０００８５８） ３４１﹒１５ ４２２﹒２３ －８１﹒０８

中際旭創 （３００３０８） ３４４﹒４０ ３７７﹒０１ －３２﹒６１

立訊精密 （００２４７５） ３６１﹒１７ ３４７﹒７０ １３﹒４７

海信家電 （０００９２１） ３５７﹒４３ ３０６﹒４６ ５０﹒９７

濰柴動力 （０００３３８） ２０９﹒２９ ３３５﹒８２ －１２６﹒５３

新易盛 （３００５０２） ２７６﹒０３ ２５１﹒２０ ２４﹒８３

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（以上數字取小數點後兩個位）

