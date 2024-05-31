《滬港通》南向額度全日使用７７﹒６億，額度餘３４２﹒４億

《經濟通通訊社３１日專訊》南向投資港股（北水）的４２０億元（人民幣．下同）港股通
額度，全日額度餘３４２﹒４２億元，買盤超賣盤，額度全日使用７７﹒５８億元，佔每日額度
１８﹒５％。
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
31/05/2024 16:20
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