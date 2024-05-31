《神州頭條》財經報章頭版摘要：強監管防風險夯實金融發展之基

《經濟通通訊社３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平出席中阿合作論壇第十屆部長級會議開幕式並發表主旨講話

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５月３０日上午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館出席中阿合作論壇第十屆部長級會議開幕

式並發表主旨講話。習近平宣布，中方將於２０２６年在中國舉辦第二屆中阿峰會，中方願同阿

方弘揚中阿友好精神，構建「五大合作格局」，推動中阿命運共同體建設跑出加速度。



強監管防風險夯實金融發展之基

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近期，金融系統深入學習貫徹《習近平關於金融工作論述摘編》，大家一致表示，將以習近平總

書記關於金融工作重要論述為根本遵循，全面加強金融監管，有效防範化解金融風險，夯實金融

高質量發展基礎，不斷開創新時代金融工作新局面。



助力中部向「新」崛起，資本市場精準賦能

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近年來，多層次資本市場賦能中部地區加快崛起的成效持續顯現。中共中央政治局日前審議《新

時代推動中部地區加快崛起的若干政策措施》強調，要因地制宜發展新質生產力。專家認為，借

力私募股權投資、ＩＰＯ、併購重組等綜合性資本服務，中部地區因地制宜加快發展新質生產力

將迎來新機遇。





《上海證券報》



習近平出席中阿合作論壇第十屆部長級會議開幕式並發表主旨講話

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５月３０日上午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館出席中阿合作論壇第十屆部長級會議開幕

式並發表主旨講話。習近平宣布，中方將於２０２６年在中國舉辦第二屆中阿峰會，中方願同阿

方弘揚中阿友好精神，構建「五大合作格局」，推動中阿命運共同體建設跑出加速度。



強監管防風險夯實金融發展之基

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近期，金融系統深入學習貫徹《習近平關於金融工作論述摘編》，大家一致表示，將以習近平總

書記關於金融工作重要論述為根本遵循，全面加強金融監管，有效防範化解金融風險，夯實金融

高質量發展基礎，不斷開創新時代金融工作新局面。



上海打造上市公司高質量發展示範區，加快國際金融中心建設進程

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近日上海召開貫徹落實新「國九條」動員部署會提出，「上海要在全國率先打造上市公司高質量

發展示範區」。一方面，上海將著力在提高上市公司質量上下功夫，逐步打造高質量上市公司群

體；另一方面，協助推動資本市場高質量發展，加快國際金融中心建設進程。





《證券時報》



習近平出席中阿合作論壇第十屆部長級會議開幕式並發表主旨講話

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５月３０日上午，國家主席習近平在北京出席中阿合作論壇第十屆部長級會議開幕式並發表主旨

講話。習近平宣布，中方將於２０２６年在中國舉辦第二屆中阿峰會，中方願同阿方弘揚中阿友

好精神，構建「五大合作格局」，推動中阿命運共同體建設跑出加速度。



強監管防風險夯實金融發展之基

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近期，金融系統深入學習貫徹《習近平關於金融工作論述摘編》，大家一致表示，將以習近平總

書記關於金融工作重要論述為根本遵循，全面加強金融監管，有效防范範金融風險，夯實金融高

質量發展基礎，不斷開創新時代金融工作新局面。



利好政策密集釋放，車市升溫競爭分化

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日前，多位汽車銷售顧問表示，在利好政策密集釋放的背景下，各家車企均積極響應政府號召，

將優惠力度「拉滿」，在多重措施的綜合作用下，消費者前來看車、購車的意願有所加強。

（ｒｙ）

