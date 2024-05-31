《神州經脈》ＰＭＩ重回收縮，中美防長會談，Ａ股全月跌０﹒６％

《神州經脈》中國５月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）意外跌入收縮區間，反映中國經

濟復甦力度仍顯著不足。資本市場近日表現亦明顯乏力，在５月最後一個交易日，滬綜指今日

（３１日）收跌０﹒１６％，報３０８６﹒９９點，深成指倒跌０﹒２２％，創業板指走低

０﹒４４％。兩市全日成交７１４３億元（人民幣．下同），維持近日較低水平，按日減少

１﹒２％。

回顧全周，最大特點是日均成交只有７３００億元左右，屬四個月低，換言之是Ａ股啟動新

一輪上升周期以來的最低成交水平，而從指數表現來看，滬指全周都在三千一上下爭持，結果還

是在阻力下功虧一簣，滬綜指全周累跌近０﹒１％，全月累計下跌０﹒５８％，結束連續三月上

升趨勢。

中間價偏強帶動人民幣高開一度創兩周新高，但之後升幅收窄。人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今日收報７﹒２４４０，較上個交易日４時３０分收盤價升１５點子，兩連升，創５

月２２日以來逾一周新高，全日在７﹒２２２０至７﹒２４４７之間波動。全月跌０﹒０３％，

連跌五個月。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０８８，較上個交易日升２３點子，止三連跌

，創５月２２日以來逾一周新高，上個交易日報７﹒１１１１。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國５月官方製造業ＰＭＩ回落至４９﹒５％，意外跌破榮枯線並創三個月低點，非製造

業ＰＭＩ和綜合ＰＭＩ則在擴張區間有所下降，其中非製造業ＰＭＩ還創下四個月新低。國家統

計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據稱，受前期製造業增長較快形成較高基數和有效

需求不足等因素影響，５月製造業景氣水平有所回落。上海華寶信託經濟學家聶文認為，後續政

策仍需要加強對需求端的刺激，同時盡快梳理信貸通道，避免金融機構縮表對經濟產生負面作用

。



２﹒ 中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀，今日在新加坡舉行的香格里拉對話會期間會晤

。這是中美防長兩年來首次重大的面對面交流。中國國防部新聞發言人吳謙表示，董軍與奧斯汀

就中美關係、台灣、南海問題交換意見。董軍指當前兩軍關係止跌企穩的局面來之不易，值得倍

加珍惜；兩軍溝通不能罔顧事實、甩鍋推責，甚至借機抹黑打壓。董軍並在台灣問題上表達中方

的堅定立場。



３﹒ 正在訪美的中國外交部副部長馬朝旭於當地時間周四（３０日）與美國常務副國務卿坎貝

爾舉行磋商後向媒體表示，「這次會談應該說是建設性的」，強調當前中美關係正處於止跌企穩

的關鍵時期，雙方要推動中美關係健康穩定向前發展。馬朝旭同日與美國總統國家安全事務首席

副助理芬納進行溝通，雙方認為應加強高層交往和各層級溝通，擴大合作，管控分歧，努力穩定

並發展中美關係。馬朝旭還會見了美總統國家安全事務助理沙利文。



４﹒ 捲入中國恒大審計問題的國際四大會計師行之一普華永道，連續被上市公司解約。據《上

海證券報》報道，截至目前，普華永道中天審計２０２３年報的１０７家Ａ股公司中，有１３家

改聘了其他會計所，最新公布相關決定的是中國石油。外媒早前引述知情人士指，中國考慮對羅

兵咸永道處以至少１０億元的創紀錄罰款，並要求暫停其在中國的部分業務。



５﹒ 據外媒報道，特斯拉已成功獲得中國工信部的軟件註冊，為特斯拉內部測試全自動駕駛

（ＦＳＤ）鋪平道路，特斯拉員工將在中國公共道路上測試，並計劃在未來幾個月內升級推送給

中國用戶。據《新浪科技》引述特斯拉客服表示，確實在籌備這件事，但具體甚麼時間落地，目

前官方沒有任何相關消息，而當前內部員工也沒有進行相關的測試，即使未來能夠落地或者開放

，也是在允許完全自動駕駛能力測試的城市開放。



６﹒ 國務院關稅稅則委員會發布公告，自２０２４年６月１５日起對原產於台灣地區的潤滑油

基礎油等１３４個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ＥＣＦＡ）協定稅

率。國台辦發言人陳斌華表示，國台辦支持相關主管部門採取進一步中止ＥＣＦＡ部分產品關稅

減讓的措施，並強調「搞『台獨』就沒有和平，就沒有發展，只會『禍台』、『害台』，只會讓

台灣企業、民眾利益受損」。商務部新聞發言人則批評，民進黨當局大肆宣揚「台獨」分裂謬論

，煽動兩岸對立對抗，嚴重破壞ＥＣＦＡ實施的基礎，導致大陸有關部門不得不進一步中止

ＥＣＦＡ部分產品的關稅減讓，有關責任完全在民進黨當局。



７﹒ 人民銀行主管媒體中國《金融時報》今日在頭版刊文指引述業內人士表示，從人行近期的

多次表態來看，當下並不會進行國債的購買。如果長期國債收益率持續下行，並非買入的好時機

。相反，若銀行存款大量分流債市，無風險資產需求進一步增大，人民銀行應該會在必要時賣出

國債。目前長期限國債利率水平較低，從疫情平穩轉段後的市場運行實踐看，２﹒５％－３％是

１０年期國債收益率的合理區間，惟目前１０年期國債利率只有２﹒３％左右。



８﹒ 永輝超市一家河南鄭州門店今日起啟動「胖東來式爆改」，預計於６月１９日恢復正常營

業。永輝超市稱，在胖東來等幫扶下，將從商品結構、品質、價格及賣場布局、動線、環境、服

務和員工待遇等方面做全面調改，包括提高員工薪資、減少工時、增加休假等福利待遇。此外，

該門店此次調改將淘汰下架７０％的商品，參考胖東來的商品結構重新梳理，未來商品結構要達

到胖東來的９０％以上，並將引進胖東來的自有產品。（ｓｌ）

