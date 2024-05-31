《鍾之日記》摩笛吹淡風，港股四連跌

《鍾之日記》５月３１日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



恒指今早轉跌為升，高開１７９點後，指數愈升愈有。儘管內地今早公布的５月製造業

ＰＭＩ跌至４９﹒５％，低於市場預期，亦無阻港股早段升勢。恒指今早最多升３２０點，高見

１８５５１點，但高位遇阻力後掉頭向下，尾段開始倒跌，且跌幅不斷擴大，以接近全日低位

１８０７７收市，報１８０７９，跌１５０點，主板成交近１９１８億元。

近日中國股票市場升勢見頹成交額消退，摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛亦對中國股

市持審慎看法，中國更是該行亞太洲區當中最為「減持」的市場。郭強盛解釋，市場預期中國股

市有１０％至１５％盈利增長，惟他坦言根據該行的經濟預測，這是「極不可能」發生的事，過

高的盈利增長預期未來恐令市場感到失望。



＊Ａ股中斷連續三個月上行趨勢＊



中國５月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）意外跌入收縮區間，回落至４９﹒５％，比上

月下降０﹒９個百分點，創３個月低，低於市場預期的持穩於５０﹒４％。國家統計局解讀數據

，稱是受前期製造業增長較快形成較高基數和有效需求不足等因素影響。

數據反映中國經濟復甦力度仍顯著不足，資本市場近日表現亦明顯乏力，在５月最後一個交

易日，滬綜指收跌０﹒１６％，報３０８６﹒９９點，深成指倒跌０﹒２２％，創業板指走低

０﹒４４％。兩市全日成交７１４３億元人民幣，維持近日較低水平，按日減少１﹒２％。

回顧全周，最大特點是日均成交只有７３００億元人民幣左右，屬四個月低，換言之是Ａ股

啟動新一輪上升周期以來的最低成交水平，而從指數表現來看，滬指全周都在三千一上下爭持，

結果還是在阻力下功虧一簣，滬綜指全周累跌近０﹒１％，全月累計下跌０﹒５８％，結束連續

三月上升趨勢。



＊監管傳插手支付市佔率，騰訊升轉跌＊



有消息指內地監管機構要求騰訊（００７００）降低微信支付的市佔率，主要是針對透過掃

描二維碼進行的線下支付所佔市佔率，而非網上購物。

目前中國的移動支付市場由微信支付及阿里（０９９８８）旗下支付寶兩間公司主導。相關

報道指，目前尚不清楚騰訊是否給出了具體的數字目標，但消息稱微信並不以用戶擴張為目標，

對於增長過大的潛在風險非常謹慎。

一位知情人士透露，微信支付的市佔率領先支付寶，比例約３：２。從交易筆數來看，微信

的份額更高，小額交易較多。

騰訊今早曾升近３％，隨後一路向下，收跌２﹒２％，報３５９﹒８元。



＊中移動刷新高，高盛拍手叫好＊



三大電訊商Ｈ股今日逆勢走高，中移動（００９４１）更在大行唱好下，全日價升２﹒５％

，收報７５﹒１元，盤中高見７５﹒５元，刷新近年新高。

高盛發表研究報告指，預期中國移動今年維持營收和利潤穩定增長，由於企業業務（雲端、

人工智能、工業互聯網等）研發和行銷的增加，ＥＢＩＴＤＡ利潤率持續呈下降趨勢，但折舊成

本增長放緩有助於支持淨利潤率穩定的趨勢，未來幾年ＥＢＩＴＤＡ增長前景強勁，具吸引力，

予未來１２個月目標價為８２﹒５元及「買入」評級。

該行指，公司繼續預期未來２－３年資本支出強度將下降，因為６Ｇ資本支出周期要到

２０３０年才會開始，公司維持２０２６年派息比率達到７５％的目標，認為較低的資本支出負

擔加上穩定的業務增長應繼續支持股息的逐步增加。

中電信（００７２８）今日收升１﹒８％，報４﹒４８元；中聯通（００７６２）升

０﹒９％，報６﹒４２元。



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