《Ａ股焦點》冀東水泥挫６％，深交所要求說明營收大降原因

《經濟通通訊社３１日專訊》冀東水泥（深：０００４０１） 下挫近６％。深交所向其發

出年報問詢函，要求公司說明營業收入同比大幅下降的原因及合理性；說明報告期內經營活動產

生的現金流量淨額大幅上升且與營業收入、淨利潤變動幅度差異較大的原因及合理性，是否偏離

同行業平均水平；說明公司一年以上帳齡應收帳款佔比較高的原因及合理性，公司相應計提的壞

帳準備比例、依據；公司壞帳準備計提金額是否充分、合理等。（ｃｔ）

