《中國要聞》微信治理「標題黨」，巡查煽動蠱惑、對抗等違規標題

《經濟通通訊社３１日專訊》騰訊（００７００）旗下微信宣布治理「標題黨」，平台建議

運營者在創作內容時使用更加準確、清晰、能體現文章內容主旨的標題，平台也將持續巡查，一

旦發現違規內容將根據具體違規程度做出相應處理。

具體違規類型包括但不限於：混淆官方類、煽動蠱惑類、、公眾人物負面誤導類、對抗類－

－標題採用空格、生僻字、火星文、特殊符號╱標點等繞開、規避、對抗內容審核規則的監管等

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