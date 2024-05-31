  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

31/05/2024 08:58

《神州債市》人行媒體：若銀行存款大量分流債市，人行會賣出國債

　　《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行主管媒體中國《金融時報》今日在頭版刊出文章指出
，近兩個月來，關於人行是否會買賣國債、如何理解當前長期國債收益率波動問題引發市場諸多
關注。特別是超長期特別國債正式發行並受到追捧、快速售罄，更是讓市場對相關話題討論熱度
不減。文章引述業內人士表示，從人行近期的多次表態來看，當下並不會進行國債的購買。如果
長期國債收益率持續下行，並非買入的好時機。相反，若銀行存款大量分流債市，無風險資產需
求進一步增大，人民銀行應該會在必要時賣出國債。
　　４月以來，隨著各項宏觀指標向好和總需求的恢復，市場對未來中國增長的信心進一步增強
，對通脹築底回升的預期也更為一致，３０年期國債到期收益率已升至２﹒５％以上，但１０年
期國債到期收益率還在２﹒３％左右。一些投資機構預期人行可能會通過購債行為向市場注入資
金流動性以刺激經濟增長與通脹回升，於是計劃大手筆買入長期國債待漲而沽，但這反而會導致
更大範疇的資金空轉。業內人士透露，隨著近期人行多次表態，其在公開市場開展國債交易操作
是雙向的，並不是一味買入，也可以擇機賣出，市場預期已經出現了變化。（ｃｔ）

《說說心理話》與你分享應對性騷擾三部曲，減輕心理陰影創傷、提升自我肯定方法 ► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

被忽略的巴人西岸屠城記

29/05/2024 14:50

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金