《神州債市》人行媒體：若銀行存款大量分流債市，人行會賣出國債

《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行主管媒體中國《金融時報》今日在頭版刊出文章指出

，近兩個月來，關於人行是否會買賣國債、如何理解當前長期國債收益率波動問題引發市場諸多

關注。特別是超長期特別國債正式發行並受到追捧、快速售罄，更是讓市場對相關話題討論熱度

不減。文章引述業內人士表示，從人行近期的多次表態來看，當下並不會進行國債的購買。如果

長期國債收益率持續下行，並非買入的好時機。相反，若銀行存款大量分流債市，無風險資產需

求進一步增大，人民銀行應該會在必要時賣出國債。

４月以來，隨著各項宏觀指標向好和總需求的恢復，市場對未來中國增長的信心進一步增強

，對通脹築底回升的預期也更為一致，３０年期國債到期收益率已升至２﹒５％以上，但１０年

期國債到期收益率還在２﹒３％左右。一些投資機構預期人行可能會通過購債行為向市場注入資

金流動性以刺激經濟增長與通脹回升，於是計劃大手筆買入長期國債待漲而沽，但這反而會導致

更大範疇的資金空轉。業內人士透露，隨著近期人行多次表態，其在公開市場開展國債交易操作

是雙向的，並不是一味買入，也可以擇機賣出，市場預期已經出現了變化。（ｃｔ）

