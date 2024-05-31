《汽車新勢力》在華測試ＦＳＤ，特斯拉：籌備中惟無官方落地時間

《經濟通通訊社３１日專訊》據外媒報道，特斯拉已成功獲得中國工信部的軟件註冊，為特

斯拉內部測試全自動駕駛（ＦＳＤ） 鋪平道路，特斯拉員工將在中國公共道路上測試，並計劃

在未來幾個月內升級推送給中國用戶。據《新浪科技》引述特斯拉客服表示，確實在籌備這件事

，但具體什麼時間落地，目前官方沒有任何相關消息。而當前內部員工也沒有進行相關的測試，

即使未來能夠落地或者開放，也是在允許完全自動駕駛能力測試的城市開放。（ｃｔ）

