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AH股新聞

31/05/2024 11:10

普華永道持續被解約，去年審計１０７家Ａ股已有１３家改聘會計所

　　《經濟通通訊社３１日專訊》捲入中國恒大（０３３３３）審計問題的國際四大會計師行之
一普華永道，連續被上市公司解約。據《上海證券報》報道，截至目前，普華永道中天審計
２０２３年報的１０７家Ａ股公司中，有１３家改聘了其他會計所。
　　最新公布的是中國石油（００８５７）（滬：６０１８５７），其公告指鑒於近期有關審計
行業相關事項還需進一步核實，與普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）及羅兵咸永道會
計師事務所協商，決定取消原定提交２０２３年年度股東大會審議的《關於公司聘用２０２４年
度境內外會計師事務所的議案》。
　　而在過去一個月，普華永道已流失多家國企或具國家背景的客戶，包括中國人保
（０１３３９）（滬：６０１３１９）、中國中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０），青島
港（０６１９８）（滬：６０１２９８）；招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）。
　　Ａ股方面，東鵬飲料（滬：６０５４９９）、邁瑞醫療（深：３００７６０）、滬硅產業
（滬：６８８１２６）、粵電力Ａ（深：０００５３９）等已紛紛從普華永道改聘其他審計機構

　　外媒早前引述知情人士指，中國考慮對羅兵咸永道處以至少１０億元人民幣的創紀錄罰款，
並要求暫停其在中國的部分業務。（ｃｔ）

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