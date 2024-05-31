《中國房產》住建部：去年發放個人住房公積金貸款１﹒４７萬億元

《經濟通通訊社３１日專訊》住房城鄉建設部表示，去年住房公積金各項業務運行平穩，住
房公積金繳存額３﹒４６萬億元人民幣，發放個人住房貸款１﹒４７萬億元人民幣。（ｃｔ）
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31/05/2024 16:22
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