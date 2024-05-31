《神州金融》金監總局：去年農業保險賠付１１２４億元增２５％

《經濟通通訊社３１日專訊》在國務院政策例行吹風會上，金融監管總局財產保險監管司（
再保險監管司）負責人尹江鰲表示，２０２３年，農業保險賠付了１１２４億元人民幣，同比增
長２５﹒４％，惠及農戶５７７２萬戶，農險賠付率達到了８０％。
今年１月－４月，農業保險賠付２９４億元人民幣，同比增長８％，惠及農戶８１３萬戶。
（ｃｔ）
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31/05/2024 16:26
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再保險監管司）負責人尹江鰲表示，２０２３年，農業保險賠付了１１２４億元人民幣，同比增
長２５﹒４％，惠及農戶５７７２萬戶，農險賠付率達到了８０％。
今年１月－４月，農業保險賠付２９４億元人民幣，同比增長８％，惠及農戶８１３萬戶。
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