《Ａ股行情》滬指半日升０﹒３％貼近三千一，本月ＰＭＩ數據遜色

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，５月份，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）回

落至４９﹒５％，比上月下降０﹒９個百分點，創３個月低，低於市場預期的持穩於５０﹒４％

，意外跌入收縮區間。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據稱，受前期製造業

增長較快形成較高基數和有效需求不足等因素影響，５月製造業景氣水平有所回落。

數據反映中國經濟復甦力度仍顯著不足，資本市場近日表現亦明顯乏力，滬綜指盤中止跌回

升，但三千一關口見阻力，滬指半日收升０﹒２７％，報３０９９﹒９９點，深成指升

０﹒３６％，創業板指走高０﹒５４％。兩市半日成交４４５４億元（人民幣．下同），和上日

（３０日）同時段低水平成交相若。

摩根士丹利發表報告中表示，Ａ股市場本周情緒跌落令人意外，很可能是海外市場疲軟引發

獲利回吐，以及對地緣政治不確定性的潛在擔憂所致，預計未來幾個月市場更有可能呈區間震盪

的走勢，但認為Ａ股的表現仍將好於離岸股市。



＊ＡＩ手機ＰＣ概念有炒作＊



ＡＩ手機ＰＣ概念跟隨外圍炒作，智微智能（深：００１３３９）、億道信息

（深：００１３１４）漲停，天音控股（深：０００８２９）升９％，飛榮達

（深：３００６０２）升８﹒２％，中科創達（深：３００４９６）升８﹒１％，格林精密

（深：３００９６８）、思泉新材（深：３０１４８９）升７﹒２％。

保險股走高，新華保險（滬：６０１３３６）升１﹒５％，中國人壽（滬：６０１６２８）

揚１﹒４％，中國太保（滬：６０１６０１）升１﹒２％，中國平安（滬：６０１３１８）升

０﹒７％。（ｅｙ）



