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AH股新聞

31/05/2024 11:34

《Ａ股行情》滬指半日升０﹒３％貼近三千一，本月ＰＭＩ數據遜色

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，５月份，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）回
落至４９﹒５％，比上月下降０﹒９個百分點，創３個月低，低於市場預期的持穩於５０﹒４％
，意外跌入收縮區間。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據稱，受前期製造業
增長較快形成較高基數和有效需求不足等因素影響，５月製造業景氣水平有所回落。
　　數據反映中國經濟復甦力度仍顯著不足，資本市場近日表現亦明顯乏力，滬綜指盤中止跌回
升，但三千一關口見阻力，滬指半日收升０﹒２７％，報３０９９﹒９９點，深成指升
０﹒３６％，創業板指走高０﹒５４％。兩市半日成交４４５４億元（人民幣．下同），和上日
（３０日）同時段低水平成交相若。
　　摩根士丹利發表報告中表示，Ａ股市場本周情緒跌落令人意外，很可能是海外市場疲軟引發
獲利回吐，以及對地緣政治不確定性的潛在擔憂所致，預計未來幾個月市場更有可能呈區間震盪
的走勢，但認為Ａ股的表現仍將好於離岸股市。
　
＊ＡＩ手機ＰＣ概念有炒作＊
　
　　ＡＩ手機ＰＣ概念跟隨外圍炒作，智微智能（深：００１３３９）、億道信息
（深：００１３１４）漲停，天音控股（深：０００８２９）升９％，飛榮達
（深：３００６０２）升８﹒２％，中科創達（深：３００４９６）升８﹒１％，格林精密
（深：３００９６８）、思泉新材（深：３０１４８９）升７﹒２％。
　　保險股走高，新華保險（滬：６０１３３６）升１﹒５％，中國人壽（滬：６０１６２８）
揚１﹒４％，中國太保（滬：６０１６０１）升１﹒２％，中國平安（滬：６０１３１８）升
０﹒７％。（ｅｙ）
　

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