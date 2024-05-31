《Ａ股行情》滬指今收軟０﹒２％，近四月最悶一周累跌近０﹒１％

《經濟通通訊社３１日報道》中國５月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）意外跌入收縮區

間，回落至４９﹒５％，比上月下降０﹒９個百分點，創３個月低，低於市場預期的持穩於

５０﹒４％。國家統計局解讀數據，稱是受前期製造業增長較快形成較高基數和有效需求不足等

因素影響。

數據反映中國經濟復甦力度仍顯著不足，資本市場近日表現亦明顯乏力，在５月最後一個交

易日，滬綜指收跌０﹒１６％，報３０８６﹒９９點，深成指倒跌０﹒２２％，創業板指走低

０﹒４４％。兩市全日成交７１４３億元（人民幣．下同），維持近日較低水平，按日減少

１﹒２％。

回顧全周，最大特點是日均成交只有７３００億元左右，屬四個月低，換言之是Ａ股啟動新

一輪上升周期以來的最低成交水平，而從指數表現來看，滬指全周都在三千一上下爭持，結果還

是在阻力下功虧一簣，滬綜指全周累跌近０﹒１％，全月累計下跌０﹒５８％，結束連續三月上

升趨勢。

近日Ａ股市場升勢見頹成交額消退，摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛亦對中國股市持

審慎看法，中國更是該行亞太洲區當中最為「減持」的市場。郭強盛解釋，市場預期中國股市有

１０％至１５％盈利增長，惟他坦言根據該行的經濟預測，這是「極不可能」發生的事，過高的

盈利增長預期未來恐令市場感到失望。



＊商業航天掀起漲停潮＊



國電高科運營的天啟星座２５星至２８星順利進入預定軌道，工信部隨後宣布向該公司頒發

天啟系列無線電頻率使用許可證和空間無線電台執照，同意其開展衛星物聯網相關技術驗證。商

業航天概念打開想像，天銀機電（深：３００３４２）、西測測試（深：３０１３０６）、通光

線纜（深：３００２６５）集體飆２０％漲停，中超控股（深：００２４７１）、航天晨光

（滬：６００５０１）升１０％漲停，晨曦航空（深：３００５８１）升９﹒２％，天箭科技

（深：００２９７７）升９﹒２％，上海滬工（滬：６０３１３１）揚９％。

北斗星通（深：００２１５１）公告，持有公司６﹒６３％股份的國家集成電路產業投資基

金（大基金）擬在１５個交易日後的３個月內，減持公司最多１﹒９８％的股份，減持原因為基

金退出需要，減持價格將根據市場價格確定。北斗星通收跌３﹒６％。



＊永輝超市股價飆，拜師胖東來＊



ＭＳＣＩ此前公布２０２４年５月份的指數季度調整結果，本次調整結果於５月３１日收盤

後生效。在被剔出ＭＳＣＩ中國指數的個股之中，華僑城Ａ（深：００００６９）、新城控股

（滬：６０１１５５）跌２﹒６％，明陽智能（滬：６０１６１５）跌２﹒３％，捷佳偉創

（深：３００７２４）跌１﹒８％，君實生物（滬：６８８１８０）走低１﹒２％，濱江集團

（深：００２２４４）軟１％。

永輝超市（滬：６０１９３３）一家河南鄭州門店今日起啟動「胖東來式爆改」，由於噱頭

炒作建功，永輝超市股價午後一度漲停，全日收市則升９﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５７９﹒９２ －０﹒４０

上證綜合指數 ３０８６﹒８１ －０﹒１６ ３０１１﹒２２

上證Ａ股指數 ３２３５﹒９１ －０﹒１６

深證成份指數 ９３６４﹒３８ －０﹒２２ ４１３８﹒３７

深圳創業板指數 １８０５﹒１１ －０﹒４４

上證Ｂ股指數 ２４９﹒０１ －０﹒７３ ２﹒７５

深證Ｂ股指數 １１３７﹒２４ －０﹒５９ １﹒９３

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