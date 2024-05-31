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AH股新聞

31/05/2024 10:06

【中概焦點】網傳Ｔｅｍｕ電商大量貨物在美被拒清關，消息或失實

　　《經濟通通訊社３１日專訊》ＳＨＥＩＮ和Ｔｅｍｕ兩大中資網購平台主打低價快時尚，在
海外廣受歡迎，然而這兩家公司被指控鑽小額包裹免稅漏洞、影響公平貿易，美國政府正在著手
嚴查低價包裹。就在最近，業界傳出有１５家針對美國市場的清關牌照被美國當局扣押，其他未
受牽連的清關公司也不敢接貨，導致拼多多海外版Ｔｅｍｕ有幾千噸的貨物無法清關，
　　關注內地電商業務的新媒體《雷鋒網》鯨犀頻道發表獨家報道指，近日的確有多家清關公司
在芝加哥機場被暫停資質，然而美國海關的行動並非針對Ｔｅｍｕ，而是和當局日前起獲一宗毒
品販運案件有關，影響當時的貨物清關速度。報道還指出，Ｔｅｍｕ內部沒有收到針對芝加哥口
岸問題的緊急調整措施的通知，網傳的幾千噸貨物似乎也不真實。
　　相關傳聞來自於一則來源不明的微信聊天截圖，外界解讀有關聊天記錄內容，認為存在較多
疑問：最大疑點是「幾千噸」貨物的規模似乎過於誇張，如果情況屬實，相信外媒對此早有報道
；其次是電商商家通常不會標明其貨品是經哪一個電商平台賣出，就算美國海關著手封堵免稅漏
洞，亦難以精準攔截所有來自Ｔｅｍｕ電商的發貨；另外，美國海關採取預報制度，如果美國海
關完全拒絕Ｔｅｍｕ的商品清關，這些貨物將難以被運到美國港口，更可能的情況是貨物被拒裝
船。（ｅｙ）

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