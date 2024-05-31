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AH股新聞

31/05/2024 10:02

《兩岸經貿》國台辦、商務部：台獨謬論損ＥＣＦＡ關稅減讓基礎

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國務院關稅稅則委員會發布公告，自２０２４年６月１５日起
對原產於台灣地區的１３４個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》
（ＥＣＦＡ）協定稅率。國台辦發言人陳斌華表示，國台辦支持相關主管部門採取進一步中止
ＥＣＦＡ部分產品關稅減讓的措施，並強調「搞『台獨』就沒有和平，就沒有發展，只會『禍台
』、『害台』，只會讓台灣企業、民眾利益受損」。
　　陳斌華表示，台當局長期以來單方面對２５００多項大陸產品出口採取歧視性貿易限制，違
反ＥＣＦＡ關於「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的規定，損
害兩岸企業利益和兩岸同胞福祉。去年１２月大陸宣布中止ＥＣＦＡ項下丙烯等１２個稅目產品
關稅減讓後，民進黨當局不僅未採取任何措施取消對大陸的貿易限制，還不斷變本加厲，阻撓破
壞兩岸經濟正常交流合作。
　
＊國台辦：將一如既往歡迎和支持台企赴陸投資發展＊
　
　　陳斌華強調，ＥＣＦＡ是兩岸雙方在「九二共識」的共同政治基礎上簽署，實施中如產生問
題可通過兩岸協商予以妥善解決。但賴清德當局頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」
，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗和經濟「脫勾斷鏈」，嚴重破壞兩岸協商和　
ＥＣＦＡ實施的基礎，是大陸有關部門不得不進一步中止ＥＣＦＡ部分產品關稅減讓的根本原因
。陳斌華同時表示，陸方始終尊重、關愛、造福台灣同胞，始終對促進兩岸經濟交流合作持積極
態度，將一如既往歡迎和支持台胞台企來大陸投資發展。
　　另外，商務部新聞發言人批評，民進黨當局大肆宣揚「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗
，嚴重破壞ＥＣＦＡ實施的基礎，導致大陸有關部門不得不進一步中止ＥＣＦＡ部分產品的關稅
減讓，有關責任完全在民進黨當局。（ｓｌ）
　
　
　
　
　

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