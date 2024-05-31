【數據解讀】５月ＰＭＩ三個月低，統計局：基數高兼有效需求不足

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，５月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）回落至

４９﹒５％，比上月下降０﹒９個百分點，跌入收縮區間，創三個月低，並低於市場預期的持穩

於５０﹒４％。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據稱，受前期製造業增長較快形成較高

基數和有效需求不足等因素影響，５月製造業景氣水平有所回落。



＊生產指數、新訂單指數回落，主要原材料價格指數漲＊



生產指數為５０﹒８％，比上月下降２﹒１個百分點，仍高於臨界點，製造業企業生產繼續

保持擴張。從行業看，通用設備、鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備等行業生產指數

連續三個月位於擴張區間，企業產能釋放較快。

新訂單指數為４９﹒６％，低於上月１﹒５個百分點，製造業市場需求有所放緩。

大型企業ＰＭＩ為５０﹒７％，比上月上升０﹒４個百分點，今年以來始終保持在擴張區間

，有效支撐製造業恢復發展；中、小型企業ＰＭＩ分別為４９﹒４％和４６﹒７％，比上月下降

１﹒３和３﹒６個百分點。

隨著近期部分大宗商品價格上漲，製造業市場價格總體水平有所回升。主要原材料購進價格

指數為５６﹒９％，比上月上升２﹒９個百分點。出廠價格指數為５０﹒４％，比上月上升

１﹒３個百分點，八個月來首次升至擴張區間，有利於企業改善生產經營水平。

生產經營活動預期指數為５４﹒３％，今年以來始終保持在５４﹒０％及以上較高運行水平

，表明製造業企業對市場發展預期總體穩定。



＊房地產商務活動指數繼續低位運行＊



５月非製造業商務活動指數為５１﹒１％，比上月下降０﹒１個百分點，創四個月低，非製

造業仍保持擴張。

服務業商務活動指數為５０﹒５％，比上月上升０﹒２個百分點，服務業延續恢復發展態勢

。從行業看，資本市場服務、房地產等行業商務活動指數繼續低位運行，市場活躍度偏弱。從市

場預期看，業務活動預期指數為５７﹒０％，繼續位於較高景氣區間，服務業企業對市場發展前

景保持樂觀。

建築業商務活動指數為５４﹒４％，比上月下降１﹒９個百分點，建築業擴張有所放緩。從

市場預期看，業務活動預期指數為５６﹒３％，比上月上升０﹒２個百分點，表明多數建築業企

業對行業發展信心穩定。

５月綜合ＰＭＩ產出指數為５１％，比上月下降０﹒７個百分點，繼續高於臨界點，表明企

業生產經營活動總體保持恢復發展態勢。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業

商務活動指數分別為５０﹒８％和５１﹒１％。（ｓｌ）

