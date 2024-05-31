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AH股新聞

31/05/2024 10:47

【大國博弈】馬朝旭晤坎貝爾指中美關係正止跌企穩，促推動向前

　　《經濟通通訊社３１日專訊》據央視新媒體「玉淵譚天」報道，正在訪問美國的中國外交部
副部長馬朝旭於當地時間周四（３０日）與美國常務副國務卿坎貝爾（Ｋｕｒｔ　
Ｃａｍｐｂｅｌｌ）舉行磋商後向媒體表示，「這次會談應該說是建設性的」，強調當前中美關
係正處於止跌企穩的關鍵時期，雙方要推動中美關係健康穩定向前發展。
　　馬朝旭稱，中方將繼續遵循國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三項原則
來處理這個問題，堅定地維護國家主權、安全、發展利益。中方也要求美方相向而行，切實履行
美國總統拜登所作出的承諾，一起努力使中美關係能夠在正確的道路上向前發展。
　
＊同日見美國安官員，提到台灣、南海等問題＊
　
　　同日，馬朝旭與美國總統國家安全事務首席副助理芬納，就當前中美關係和共同關心的國際
地區問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通。雙方都認為，應繼續落實好兩國元首舊金山會晤達
成的重要共識，加強高層交往和各層級溝通，擴大合作，管控分歧，努力穩定並發展中美關係。
馬朝旭闡述了中方在台灣、南海等問題上的嚴正立場，強調美方應以實際行動兌現拜登總統承諾
，切實尊重中國主權安全發展利益。
　　期間，馬朝旭還會見了美總統國家安全事務助理沙利文，就雙邊關係中的重要問題交換意見
。（ｓｌ）

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