【大國博弈】官媒：反制美國手段充分且有效，令其「不可承受」

《經濟通通訊社３１日專訊》在中國外交部副部長馬朝旭訪問美國之際，央視新媒體「玉淵

譚天」今日發文「獨家披露外交部對美反制措施」，稱「中方反制措施讓美國這些人不可承受」

。例如反制多家美國軍工企業，已影響同系公司在華業務；雷神導彈與防務公司被列入「不可靠

實體清單」後，無法再從中國進口稀土材料等；而中國外交部制裁的美國前國務卿蓬佩奧，離職

後未能獲在其從政之路上出力甚大的科赫公司聘用。

文章引述相關內部人士稱，如果美國繼續試圖在中方核心問題上侵犯和危害中國主權和安全

利益，或是繼續擠壓中國企業和個人的發展空間，那麼中方還有更加豐富、更有力度的反制措施

可以出台。



＊反制美國軍工企業，能影響同系公司在華業務＊



文章指，中國外交部數日前公布了對１２家美軍工企業和１０名高級管理人員的反制措施，

是今年五個月內第四次公布對美國企業和個人採取反制措施，頻率之高是近幾年前所未有。文章

引述熟悉美台問題的學者指出，中方每次施加制裁都直指危害中國核心利益的企業和個人，例如

涉及「對台軍售」的通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司；這種精準反制措施是一種

強有力的震懾舉措。

對於有輿論認為，這些美國軍工企業並沒有涉華業務，在中國境內往往也沒有現金和不動產

，中國的反制措施恐怕收不到甚麼成效，文章引述國際關係研究學者指出，這些軍工企業本身是

母公司龐大業務的一部分，大型跨國企業旗下同樣有很多經營民用項目的子公司，來自中國市場

的營收往往是這些子公司每年收入的重要組成部分，這些子公司如果與被制裁的軍工企業有業務

往來，其在華的日常經營也勢必會受到一定程度的影響。

文章還稱，與中國外交部的制裁決定相呼應的，還有中國商務部推出的「不可靠實體清單」

機制。凡是被列入這份清單的實體，都將被禁止從事與中國有關的進出口活動，而這對於美國軍

工企業而言非常致命。例如去年２月雷神導彈與防務公司被列入「不可靠實體清單」，此後無法

再從中國進口對生產軍工產品至關重要的稀土材料和稀有金屬類產品；同年６月雷神導彈與防務

公司的母公司雷神技術公司ＣＥＯ海耶斯透露，雷神在中國有數千家供應商，無法與中國脫勾，

還提到美國每年進口的稀土材料，有超過９５％是在中國開採和加工。



＊反制反華官員，能毀其離職後轉入商界享高薪之路＊



此外，今年以來，外交部制裁了一些美國個人，例如參與提出一系列反華法案的前聯邦眾議

院議員加拉格爾，其下場可以參考曾經被中國外交部制裁的美國前國務卿蓬佩奧－－在蓬佩奧從

政之路上出力甚大的科赫公司，未有聘用離職後的蓬佩奧；蓬佩奧以研究員身份加入美國智庫「

哈德遜研究所」後，該智庫及其負責人就被中國外交部採取反制措施。

文章引述學者介紹，在美國前政府高官通常可在離職後於企業、律師事務所、智庫或其他機

構獲得一份報酬優渥的崗位，或者成立以自己為核心的諮詢公司，而國務卿這種級別的官員，其

離職後的年收入往往可達數百萬美元。文章稱，「可以說，對於像蓬佩奧這樣頑固反華分子的制

裁，將會顯著影響到他們在美國『政商旋轉門』體系中的『後續流通』」，這就是中國外交部對

美國政府內個別頑固反華分子採取反制措施後，其實效之所在。（ｓｌ）

