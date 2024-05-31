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AH股新聞

31/05/2024 14:17

【數據解讀】ＰＭＩ意外重回收縮，分析指需加強需求端政策刺激

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國５月官方製造業ＰＭＩ回落至４９﹒５％，意外跌破榮枯
線並創三個月低點，非製造業ＰＭＩ和綜合ＰＭＩ則在擴張區間有所下降，其中非製造業ＰＭＩ
還創下四個月新低。數據反映中國經濟回升動能仍然不足。
　　仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟稱，除基數效應之外，５月製造業ＰＭＩ回落背後的主
要原因，仍是有效國內需求不足和外需疲弱疊加。後續來自外貿需求的擾動或仍在，但設備更新
和消費品以舊換新行動以及房地產鏈條重啟動能等帶來的內需擴張，有望部分抵消出口訂單方面
帶來的壓力。
　　上海華寶信託經濟學家聶文則認為，後續政策仍需要加強對需求端的刺激，同時盡快梳理信
貸通道，避免金融機構縮表對經濟產生負面作用。
　
＊購銷價格「剪刀差」壓力大，需警惕並有效化解＊
　
　　價格方面，主要原材料購進價格指數為５６﹒９％，較上月升２﹒９個百分點，連續三個月
上升；出廠價格指數為５０﹒４％，較上月上升１﹒３個百分點，創八個月最高，在連續七個月
運行在５０％以下後回到擴張區間。
　　聶文表示，如果出廠價格指數持續上升，將有助於緩解市場對通縮的擔憂。
　　龐溟則指出，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數之間的差值在５月達到６﹒５個百分
點，是自出廠價格指數在去年１０月跌入收縮區間以來的最大差值，說明購銷價格「剪刀差」壓
力不容忽視。他呼籲，需警惕和有效化解在需求趨弱的背景下部分行業和企業生產成本增加、盈
利空間受侵蝕、價格傳導機制不暢順的實際困難。（ｓｌ）

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