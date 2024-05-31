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AH股新聞

31/05/2024 12:45

【ＦＯＣＵＳ】ＰＭＩ意外再收縮，共振存款搬家

　　【ＦＯＣＵＳ】市場預期中國５月官方製造業ＰＭＩ穩中有升之際，實際讀數卻意外跌穿榮
枯線，中小企、消費品製造、新訂單等分項指數，不約而同齊由擴張轉為收縮。簡而言之，經濟
仍受制有效需求不足，並似與愈演愈烈的存款搬家形成共振，需警惕流動性陷阱。
　
＊有效需求不足、生產成本上升＊
　
　　國家統計局周五（３１日）公布，５月製造業ＰＭＩ錄４９﹒５（預期：５０﹒４），按月
跌０﹒９個百分點。其中，反映內需的新訂單指數及反映外需的新出口訂單指數，雙雙跌入收縮
區間；反映市場需求不足的製造業企業比重重回六成以上（６０﹒６％）。
　　有效需求不足之外，生產成本亦加快上升。數據顯示，購進物價指數連升三個月至５６﹒９
，且漲幅達２﹒９個百分點，遠大於出廠價格的１﹒３個百分點，不利於企業效益持續恢復向好

　　兩大逆風疊加，恐令企業對增加投資、擴大產能保持謹慎，４月盡顯疲軟的信貸意願或在５
月持續。央媽旗下《金融時報》昨日（３０日）就稱，５月金融數據將繼續受到Ｍ２增速較快下
降的影響。被視作「總存款」的Ｍ２，一直是廣義貨幣供應量的風向標，增速節節走低，一大原
因即是存款資金向理財產品、債市等領域轉移。
　
＊債券受捧擴中美息差施壓人幣＊
　
　　看看近期「秒光」和「漲停」的超長國債，以及規模兩個月間膨脹近３萬億元的銀行理財規
模，一大後果即是中國１０年期、３０年期國債收益率迭創新低，與美債息差擴大增加了人民幣
貶值壓力。人民幣本月兌一籃子貿易加權貨幣錄今年以來首次貶值後，有交易員甚至預期，兌美
元或重現２０１５年式的一次性貶值。
　　不過，從人民銀行最新發聲指「必要時將賣出國債（價跌息升）」、「２﹒５－３％是十年
期國債收益率的合理區間（現約２﹒３３％）」的表態看，當局並不樂見本幣貶值，除了事關最
高層「強大的貨幣」理念，還有一大原因是貶值恐加劇需求失衡。
　　盡管央媽料力抗貶壓，但居民和企業一邊坐擁大量現金，一邊抱團收益相對較高的無風險資
產，而非消費或投資，要防止經濟陷入「流動性陷阱」，政府帶頭發債和加大投資、推動傳統產
業轉型升級、擴大消費品以舊換新力度之外，且看７月三中全會在「增收」二字有何大招待出。

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