《打擊貪腐》工行廣東前行長黃明祥被除黨籍，涉受賄及違規審批等

《經濟通通訊社３１日專訊》中紀委國家監委網站通報，中國工商銀行（０１３９８）

（滬：６０１３９８）廣東省分行原黨委書記、行長黃明祥嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、

廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經中國工商銀行黨委研究，決定給予

黃明祥開除黨籍處分；收繳其違紀違法所得；浙江溫州市監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依

法審查起訴，所涉財物一併移送。



＊違規審批造成重大損失，低價向貸款企業購房＊



通報指，經查黃明祥喪失理想信念，忘卻初心使命，政治上迷失，私自閱看、瀏覽、收藏有

嚴重政治問題的電子讀物，信仰動搖，參與迷信活動；作風不正，違反中央八項規定精神，接受

可能影響公正執行公務的宴請，收受可能影響公正執行公務的禮品，公款購買並向公職人員贈送

禮品；棄守組織原則，利用職務職權影響違規為他人在職工錄用中謀取利益；毫無廉潔意識，縱

容親屬利用其職務上的影響投資入股貸款企業獲利，低價向貸款企業購房，公款旅遊，違規公款

報銷；工作不負責任，違規審批造成重大損失；利用職務便利，為他人在企業貸款等事項上提供

幫助，並非法收受他人巨額財物。

公開資料顯示，６５歲的黃明祥長期在廣東工作，曾任工行深圳分行副行長、行長，廣東省

分行副行長、行長，工銀國際董事長兼行政總裁等，２０１６年４月離開工行後，曾擔任香港天

利控股公司（００１１７）董事會主席、香港景匯投資控股集團（０９９６８）董事會董事長兼

總裁等。去年底有消息指黃明祥「去向不明」、「也進去（受查）了」。

